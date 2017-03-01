Тип крушка: D1S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
Крушките Xenon X-tremeVision gen2 са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост¹, фаровете X-tremeVision gen2 ви помагат да забелязвате по-рано пречките, давайки ви време за реагиране. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярко осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.
Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.
Не е достатъчно да имате само мощни фарове, нужна е и оптична прецизност. Крушките Xenon X-tremeVision gen2 имат най-прецизната дъгова технология, която е разположена на разстояние 150 – 350 µm. Това означава, че те осветяват пътя точно там, където е нужно на вас, без да заслепяват идващите насреща шофьори.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Dawe102
01/03/2017
Česká republika
Výborný výkon výbojky
Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ В сравнение с минималния стандарт по закон (с изключение на D2R, която предоставя до 20% повече видимост)