По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Жизненоважно е да можете бързо да забелязвате и идентифицирате пътната маркировка и знаците при шофиране в тъмното. С крушките Xenon WhiteVision получавате интензивна и еднородна бяла светлина. В съчетание с високата цветова температура, фаровете предоставят по-силен контраст и по-добри отражения в предметите и знаците. Ще се насладите на по-приятно и по-безопасно шофиране. Факт е, че много пътно-транспортни инциденти се причиняват от преуморени шофьори, губещи концентрация. Тази по-бяла светлина ви помага да запазите концентрация и да сте нащрек при шофиране през нощта.