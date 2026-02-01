85415WHV2S1
Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината
Лампите Philips Xenon WhiteVision gen2 придават наситен бял вид на автомобила и осигуряват по-ярка и равномерна бяла светлина на пътя. Идеалният избор за ксенонови предни фарове, които да отговарят по вид на светодиодни светлини.
Тип крушка: D1S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
Фаровете Philips Xenon WhiteVision gen2 са перфектният избор за шофьори, които искат ярки бели светлини, подобни на светодиодните. Със същата цветова температура като светодиодните светлини, Xenon WhiteVision gen2 е най-доброто надграждане за вашите ксенонови фарове.
С цветова температура от до 5000 келвина крушките Philips Xenon WhiteVision осветяват пътя пред вас с чист, ярък бял лъч, който прерязва мрака. Вместо да се напрягате да виждате пътя пред себе си, вие ще се наслаждавате на по-безопасно и вълнуващо шофиране. С автомобилните светлини на Philips шофирането през нощта вече няма да ви ограничава.
Жизненоважно е да можете бързо да забелязвате и идентифицирате пътната маркировка и знаците при шофиране в тъмното. С крушките Xenon WhiteVision получавате интензивна и еднородна бяла светлина. В съчетание с високата цветова температура, фаровете предоставят по-силен контраст и по-добри отражения в предметите и знаците. Ще се насладите на по-приятно и по-безопасно шофиране. Факт е, че много пътно-транспортни инциденти се причиняват от преуморени шофьори, губещи концентрация. Тази по-бяла светлина ви помага да запазите концентрация и да сте нащрек при шофиране през нощта.
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