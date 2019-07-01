Прекратен продукт
55PUS6803/12
Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Отпуснете се и се насладете на богатото 4K UHD качество на Smart TV, който е изключително лесен за използване. Получете незабавно достъп до любимото си съдържание със SAPHI. Pixel Precise Ultra HD прави всичко да изглежда плавно и отчетливо, а Ambilight свързва всичко заедно.
Телевизор Ambilight 139 см (55")
Индекс на качеството на образа 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
С четири пъти по-добра разделителна способност от стандартните Full HD, Ultra HD осветява екрана Ви с над 8 милиона пиксела и нашата уникална технология Ultra Resolution Upscaling. Насладете се на по-добри изображения, независимо от оригиналното съдържание и се насладете на по-рязка картина с превъзходна дълбочина, контраст, естествено движение и ярки детайли.
Модерен европейски дизайн, който се вижда в плаващата алуминиева стойка с тъмносребристо покритие, което пасва на ултратънката рамка.
DTS HD оптимизира обработването на звука, като запазва оригиналното звуково съдържание така, че да можете да се насладите на по-добър звук от вашите високоговорители с кристално ясен диалог.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).