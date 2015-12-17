Прекратен продукт
40PFH4200/88
Full HD тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и за утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.
Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
3.3
от 5
11
Отзиви
BBKK
17/12/2015
България
Потвърден купувач
Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.
Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
corny1
06/01/2016
România
Потвърден купувач
acest produs este bun
functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Edin
21/05/2016
България
Отличен телевизор за цената си
Много добра картина, резолюция, цветове и качество и не лош звук. Отличен за цената си. Единствения минус, който намерих е , че му трябват 5-10 секунди след като бъде пуснат за да можете да сменяте канали или да управлявате каквото и да е било. Т.е процесора му е бавен, но след тези 5-10 сек всичко е перфектно. За тези пари по-добро не мисля, че има.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.