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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD тънък LED телевизор

40PFH4200/88

3.3

| (11) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Правилният телевизор за днес и за утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 102 см (40")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

Дизайнът на отворената стойка създава лек, реещ се ефект

Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.

Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

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Отзиви

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3.3

от 5

11

Отзиви

17/12/2015

България

България

Потвърден купувач

Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.

Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.

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Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

06/01/2016

România

România

Потвърден купувач

acest produs este bun

functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

21/05/2016

България

България

Отличен телевизор за цената си

Много добра картина, резолюция, цветове и качество и не лош звук. Отличен за цената си. Единствения минус, който намерих е , че му трябват 5-10 секунди след като бъде пуснат за да можете да сменяте канали или да управлявате каквото и да е било. Т.е процесора му е бавен, но след тези 5-10 сек всичко е перфектно. За тези пари по-добро не мисля, че има.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.