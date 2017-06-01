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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD тънък LED телевизор

40PFH4100/88

3.6

| (48) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Правилният телевизор за днес и утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 102 см (40")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C

Дизайнът на отворената стойка създава лек, реещ се ефект

Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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3.6

от 5

48

Отзиви

01/06/2017

България

България

Продукт с много добра функционалност и отлично съотношение цена - качество

Препоръчвам този модел телевизор. Съотношението цена - качество е без конкуренция. Лесен за ползване, добър за персонализация, с ясна и чиста картина.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Full HD тънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Full HD тънък LED телевизор

17/07/2023

Polska

Polska

crystalicznie czysty obraz

konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy

Предимства

crystalicznie czysty obraz i dźwięk

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2021-07-17

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2021-07-17

09/12/2022

Polska

Polska

dobry telewizor

oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda

Предимства

same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza

Недостатъци

aktualizacje by się przydały

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2020-12-09

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2020-12-09

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.