Прекратен продукт
32PHT4503/12
Ултратънък LED телевизор
Philips 4500 ще надхвърли очакванията ви с високата детайлност на изображението си на достъпна цена. Със своя опростен и елегантен дизайн той би се вписал в която и да е стая на вашия дом.
80 см (32")
Индекс на качеството на образа 200
LED телевизор
Pixel Plus HD
Нашата нова стойка с крачета е проектирана да промени пространството под телевизора ви, където обикновено би се намирала традиционната стойка, като ви предлага по-завладяващо зрителско изживяване. Телевизор, който стои уверено, с кимване към бъдещето.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
4.3
от 5
12
Отзиви
82%
препоръчват този продукт
Gabora007
06/06/2019
България
Оценка 5
Много добър, лесна експлоатация, добра картина, лек
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4500 series 32PHT4503 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4500 series 32PHT4503 Ултратънък LED телевизор
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Предимства
Szybko się urochamia
Недостатъци
Zbiera kusz
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2019-06-15
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Потвърден купувач
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Предимства
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Недостатъци
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Този отзив е направен за 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2019-04-03
Този отзив е направен за 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2019-04-03
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).