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Прекратен продукт

4500 seriesLED телевизор

32PHS4504/12

4.8

| (4) Отзиви

LED телевизор

Малкият LED телевизор е идеален за тесни пространства. Pixel Plus HD запазва картината ясна, а звука чист. Без значение дали гледате предавания, заслужаващи да се изгледат на един дъх, докато готвите, или филми, докато бягате на пътечката.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

LED телевизор

  • 80 см (32")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • LED телевизор

  • Pixel Plus HD

Лесен за преместване. Скрита задна стойка с малки размери.

Чист звук от широколентови високоговорители.

HD LED телевизор. Кристално ясна резолюция.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

3
2
1

27/11/2021

България

България

Потвърден купувач

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Недостатъци

Не може да се ъпдейтва автоматично

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Дата на използване 2019-11-27

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Дата на използване 2019-11-27

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Предимства

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Дата на използване 2020-05-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Дата на използване 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Предимства

Tani , dobra marka

Недостатъци

Słabe glosniki

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Дата на използване 2019-12-20

Този отзив е направен за 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Дата на използване 2019-12-20

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).