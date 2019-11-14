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  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Energy Label Europe A
    Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове
  • Наситени, реалистични цветове

Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Наситени, реалистични цветове
Този възхитителен широкоекранен дисплей с Ultra Wide-Color предлага реалистични цветове, обвити във вдъхновен от елегантността дизайн, за светла и свежа атмосфера във всеки дом или офис.
Виж всички предимства

в елегантен дизайн

Наситени, реалистични цветове

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.

Технология PLS LED с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Технология PLS LED с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеите PLS използват иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл – дори и в режим на завъртане на 90 градуса. За разлика от стандартните TN панели, PLS дисплеите ви дават забележително отчетливи образи с наситени цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
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14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

04/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý monitor

Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

20/11/2016

Polska

Polska

Потвърден купувач

Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%

Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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      1. Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него

      2. Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

      3. Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане

      4. За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org

      5. HDMI кабелите се различават според региона и моделите.

      6. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%