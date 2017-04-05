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LCD монитор с Ultra Wide-Color

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LCD монитор с Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

LCD монитор с Ultra Wide-Color

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 276E7Q
  • ZIP файл, 9.1 kB
  • 5 April 2017

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 276E7Q
  • ZIP файл, 9.1 kB
  • 5 April 2017

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 30 May 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 5.3 MB
  • 15 June 2023

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