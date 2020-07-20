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Прекратен продукт

4300 seriesLED телевизор

24PHS4354/12

4.4

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

LED телевизор

Малкият LED телевизор е идеален за тесни пространства. Pixel Plus HD запазва картината ясна, а звука чист. Без значение дали гледате предавания, заслужаващи да се изгледат на един дъх, докато готвите, или филми, докато бягате на пътечката.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • LED телевизор

  • Pixel Plus HD

Чист звук от широколентови високоговорители.

Лесен за преместване. Скрита задна стойка с малки размери.

Отчетлив диалог. Живи ефекти.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
1

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Предимства

Суцільний позитив! ))

Недостатъци

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Дата на използване 2020-06-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Дата на използване 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

05/07/2019

Україна

Україна

Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.

Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).