Прекратен продукт
24PHS4354/12
LED телевизор
Малкият LED телевизор е идеален за тесни пространства. Pixel Plus HD запазва картината ясна, а звука чист. Без значение дали гледате предавания, заслужаващи да се изгледат на един дъх, докато готвите, или филми, докато бягате на пътечката.
60 cm (24")
Индекс на качеството на образа 200
LED телевизор
Pixel Plus HD
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4.4
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Предимства
Суцільний позитив! ))
Недостатъци
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Дата на използване 2020-06-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Дата на използване 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Lilua
05/07/2019
Україна
Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.
Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).