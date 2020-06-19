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Прекратен продукт

4300 seriesLED телевизор

24PHS4304/12

4.6

| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

LED телевизор

Малкият LED телевизор е идеален за тесни пространства. Pixel Plus HD запазва картината ясна, а звука чист. Без значение дали гледате предавания, заслужаващи да се изгледат на един дъх, докато готвите, или филми, докато бягате на пътечката.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • LED телевизор

  • Pixel Plus HD

Чист звук от широколентови високоговорители.

Лесен за преместване. Скрита задна стойка с малки размери.

Отчетлив диалог. Живи ефекти.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

19/06/2020

България

България

Продукта, отговоря напълно на описаните качества.

беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.

Предимства

идеален образ, преди всичко.

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Дата на използване 2020-02-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Дата на използване 2020-02-19

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Предимства

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Недостатъци

Internet csatlakozó nem hazai

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED TV

Дата на използване 2021-09-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED TV

Дата на използване 2021-09-20

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Предимства

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Дата на използване 2020-02-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Дата на използване 2020-02-28

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).