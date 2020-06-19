Прекратен продукт
24PHS4304/12
LED телевизор
Малкият LED телевизор е идеален за тесни пространства. Pixel Plus HD запазва картината ясна, а звука чист. Без значение дали гледате предавания, заслужаващи да се изгледат на един дъх, докато готвите, или филми, докато бягате на пътечката.
60 cm (24")
Индекс на качеството на образа 200
LED телевизор
Pixel Plus HD
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4.6
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Rumvas
19/06/2020
България
Продукта, отговоря напълно на описаните качества.
беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.
Предимства
идеален образ, преди всичко.
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Дата на използване 2020-02-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Дата на използване 2020-02-19
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Предимства
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Недостатъци
Internet csatlakozó nem hazai
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED TV
Дата на използване 2021-09-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 LED TV
Дата на използване 2021-09-20
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Предимства
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Дата на използване 2020-02-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Дата на използване 2020-02-28
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).