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Прекратен продукт

5300 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

24PFT5303/12

4.6

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ултратънък Full HD LED телевизор

Philips 5300 пренася качеството на картината на малкия екран. Благодарение на лесното си за използване управление и компактен дизайн той е перфектната компания за вашата кухня, спалня или кабинет.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък Full HD LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията

Стилен, компактен, лек и преносим. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми от всяко място, било в кухнята или на къмпинг със семейството. Този преносим телевизор ви държи в течение както с новините, така и с последните резултати от любимите ви спортове. Създаден да бъде там, където е забавлението!

Pixel Plus HD за красиви изображения, които ще обикнете

Системата Philips Pixel Plus HD оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Така че независимо дали извличате поточно онлайн, или гледате от диск, ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Предимства

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Недостатъци

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2020-03-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Предимства

dobry jest

Недостатъци

stojak zły

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2018-12-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).