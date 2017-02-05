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Прекратен продукт

LCD монитор

227E7QDSB/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наситени цветове, отчетливи детайли

Този възхитителен широкоекранен дисплей предлага наситени цветове и отчетливи детайли, обвити във вдъхновен от елегантността дизайн, за светло и свежо лице във всеки дом или офис.

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в елегантен дизайн

Наситени цветове, отчетливи детайли

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Дисплей от единия до другия край с тесни граници за цялостен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

SmartContrast за детайли в дълбоките черни тонове

SmartContrast за детайли в дълбоките черни тонове

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Потвърден купувач

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 237E7QDSB Monitor LCD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 237E7QDSB Monitor LCD

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      Откази от отговорност

      1. Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него

      2. Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

      3. Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане

      4. За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org

      5. Логото/търговската марка "AH-IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      6. Интелигентното време за реакция е оптималната стойност от тестовете GtG (от сиво до сиво) или от GtG (BW) (от сиво до сиво (ЧБ).