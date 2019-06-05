Прекратен продукт
E Line
21,5" (54,6 см)
Full HD дисплей
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка