SmartImage Lite за подобрено LCD изображение

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.