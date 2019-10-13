Прекратен продукт
V Line
21,5" (54,6 см)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Теодорина
13/10/2019
България
Потвърден купувач
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED