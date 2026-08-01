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  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн
  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн

Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор, светодиодна подсветка

220B4LPCS/00

Дисплей с устойчив екологичен дизайн
Светодиодният дисплей с PowerSensor на Philips – изработен от 65% постпотребителски рециклирани пластмаси и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екологичност и ефективност
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с PowerSensor, който пести енергия и пари

Дисплей с устойчив екологичен дизайн

  • B Line

  • 22" (55,9 см)

  • 1680 x 1050

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора

Светодиодната технология гарантира естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.

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