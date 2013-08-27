ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

196V4LSB2/00

3.7
| (3) Отзиви
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!
Виж всички предимства

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 18,5"/47 см

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.7

от 5

3

Отзиви

3
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Vynikajuca kvalita

Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

19/12/2013

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd.

W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

16/11/2013

Polska

Polska

Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu

Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.

Този отзив е направен за 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Този отзив е направен за 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!