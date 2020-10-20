Прекратен продукт
12972RVS2
Тип крушка: H7
Опаковка: 2
12 V, 55 W
Когато шофирате нощем, вие се нуждаете от най-добрата видимост. Колкото по-надалеч виждате добре, толкова по-бързо можете да реагирате на всичко, което се изпречи на пътя. Фаровете Philips RacingVision повишават вашата видимост с до 150% повече яркост. Ще разпознавате пречките на пътя по-рано, отколкото с по-слабите халогенни крушки. Така ще се наслаждавате на по-безопасно и по-приятно пътуване.
С по-добри и по-ярки светлини можете да се представяте по-добре на пътя. С оптимизираната си и с висока прецизност спирална геометрия, газ под високо налягане от до 13 бара, хромирано покритие с висока прецизност и висококачествено стъкло UV-Quartz, фаровете Philips RacingVision задават нов стандарт в автомобилните светлини. Разработени за производителност и видимост, тези фарове позволяват по-спокойно, контролирано и забавно шофиране.
Спортните шофьори очакват повече от своите автомобили. Давайки до 150% повече яркост на пътя, Philips RacingVision са хомологирани, за да ви дават забавни усещания извън пътя и на него.
4.0
от 5
5
Отзиви
Nikosiński
20/10/2020
Polska
Потвърден купувач
Spełnione oczekiwania
Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.
Предимства
Cena i jasność światła
Недостатъци
Brak
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Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Andrzej49
03/03/2017
Polska
Потвърден купувач
Jaśniej, lepiej
Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Jocker
07/10/2016
Polska
Laser
Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa