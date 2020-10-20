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  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
  • Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога

Прекратен продукт

RacingVisionкрушка преден фар кола

12972RVS2

4
| (5) Отзиви
Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога
Крушките за автомобил на Philips RacingVision са идеален избор за страстните шофьори. С невероятната производителност от до 150% повече яркост ще можете да реагирате по-бързо за по-безопасно, по-вълнуващо шофиране.
Виж всички предимства

Достигнете границите на вашите светлини и шофиране

Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога

  • Тип крушка: H7

  • Опаковка: 2

  • 12 V, 55 W

Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 150% повече яркост

Когато шофирате нощем, вие се нуждаете от най-добрата видимост. Колкото по-надалеч виждате добре, толкова по-бързо можете да реагирате на всичко, което се изпречи на пътя. Фаровете Philips RacingVision повишават вашата видимост с до 150% повече яркост. Ще разпознавате пречките на пътя по-рано, отколкото с по-слабите халогенни крушки. Така ще се наслаждавате на по-безопасно и по-приятно пътуване.

Една от най-ярките крушки за отлична производителност на светлината

С по-добри и по-ярки светлини можете да се представяте по-добре на пътя. С оптимизираната си и с висока прецизност спирална геометрия, газ под високо налягане от до 13 бара, хромирано покритие с висока прецизност и висококачествено стъкло UV-Quartz, фаровете Philips RacingVision задават нов стандарт в автомобилните светлини. Разработени за производителност и видимост, тези фарове позволяват по-спокойно, контролирано и забавно шофиране.

По-ярка светлина за спортните шофьори

Спортните шофьори очакват повече от своите автомобили. Давайки до 150% повече яркост на пътя, Philips RacingVision са хомологирани, за да ви дават забавни усещания извън пътя и на него.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

3
2

20/10/2020

Polska

Polska

Потвърден купувач

Spełnione oczekiwania

Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.

Предимства

Cena i jasność światła

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

03/03/2017

Polska

Polska

Потвърден купувач

Jaśniej, lepiej

Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

07/10/2016

Polska

Polska

Laser

Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

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