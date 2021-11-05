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  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

VisionПовече видимост

12972PRB1

4.3
| (31) Отзиви
Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Осигурявайки до 30% повече видимост спрямо стандартна крушка за кола, крушки за фарове Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качество на оригинално оборудване за повече безопасност и комфорт.
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До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: H7

  • 12 V, 55 W

  • До 30% повече видимост

  • Най-добро в ценовия клас

  • Брой лампи: 1

Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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