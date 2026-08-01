127996000KX2
Тип крушка: W5W
Ефект на дневна светлина, 12 V, 6000 K
Производителност на CeraLight
Брой лампи: 2
Сигнализирането за желаното движение на вашия автомобил е жизненоважно за вашата безопасност. За да предотвратите сблъсък, другите хора се нуждаят да знаят какво ще правите. А при намалена видимост поради лоши атмосферни условия нуждата от ярка и наситена сигнализация става дори по-важна. Сигнализационното светодиодно осветление X-tremeUltinon от Philips ви осигурява ярка дневна светлина и до 6000 K за задна светлина и 8000 K светлина за позициониране. С по-наситени цветове за употреба при завиване и спиране, вие ще дадете на другите шофьори допълнително жизненоважно време да реагират на вашите движения.
Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.
Технологията CeraLight от Philips e уникален патентован керамичен корпус, проектиран да изолира LED компонентите от топлинни и вибрационни щети. Тази иновация защитава светлините от ранна повреда. Крушката T10, снабдена с CeraLight, е създадена да издържа и да осигури на шофьорите по-издръжлива светлина.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.