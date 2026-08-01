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  • По-ярък и по-стилен
  • По-ярък и по-стилен
  • По-ярък и по-стилен
  • По-ярък и по-стилен
  • По-ярък и по-стилен
  • По-ярък и по-стилен

X-tremeUltinon LEDСигнализираща и интериорна крушка за автомобил

127996000KX2

По-ярък и по-стилен
За безопасното и модерно шофиране сменете с ярките Т10 светодиодни интериорни и позициониращи светлини X-tremeUltinon от Philips. Те са мощни, прецизни и изглеждат добре, така че можете да шофирате в безопасност и със стил. Керамичната фасонка осигурява издръжливост на нагряване.
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Силно, издръжливо и наситено светодиодно сигнализиране

По-ярък и по-стилен

  • Тип крушка: W5W

  • Ефект на дневна светлина, 12 V, 6000 K

  • Производителност на CeraLight

  • Брой лампи: 2

Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Сигнализирането за желаното движение на вашия автомобил е жизненоважно за вашата безопасност. За да предотвратите сблъсък, другите хора се нуждаят да знаят какво ще правите. А при намалена видимост поради лоши атмосферни условия нуждата от ярка и наситена сигнализация става дори по-важна. Сигнализационното светодиодно осветление X-tremeUltinon от Philips ви осигурява ярка дневна светлина и до 6000 K за задна светлина и 8000 K светлина за позициониране. С по-наситени цветове за употреба при завиване и спиране, вие ще дадете на другите шофьори допълнително жизненоважно време да реагират на вашите движения.

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.

Керамична защита от прегряване и вибрации CeraLight

Технологията CeraLight от Philips e уникален патентован керамичен корпус, проектиран да изолира LED компонентите от топлинни и вибрационни щети. Тази иновация защитава светлините от ранна повреда. Крушката T10, снабдена с CeraLight, е създадена да издържа и да осигури на шофьорите по-издръжлива светлина.

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      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.