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Прекратен продукт

X-tremeVision LEDсигнализираща крушка за автомобил

12764X2

По-ярък и по-стилен
За безопасно и модерно шофиране преминете на наситени кехлибарени светодиодни мигачи X-tremeUltinon от Philips [~PY21W]. Те са мощни, прецизни и изглеждат добре, за да можете да сигнализирате безопасно и със стил. Тази версия включва предупредител.
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Силно, издръжливо и наситено светодиодно сигнализиране

По-ярък и по-стилен

  • LED-AMB [~PY21W] +CANbus

  • Брой лампи: 2

  • 12 V, интензивен кехлибарен цвят

  • Усъвършенствана автомобилна система

Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Сигнализирането на желаното движение на автомобила е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-важна. Светодиодните сигнализиращи светлини Philips X-tremeUltinon ви предоставят яркия ефект на дневна светлина и до 6000 K за задните и габаритните светлини. С по-интензивни цветове за приложения при завиване и спиране, незабавно включващи се светодиоди и равномерна и добре насочена светлина ще предоставите на другите шофьори ключовото допълнително време за реагиране на вашите движения.

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.

Сигнали за завиване с наситен кехлибарен цвят, с които да бъдете забелязани

Светодиодните сигнали за завиване Philips разполагат с ефективен наситен кехлибарен цвят, който лесно ще предаде вашите намерение на заобикалящите ви участници в транспорта. Наситеният кехлибарен цвят означава повече безопасност за вас и за другите около вас.

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Отзиви

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      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.