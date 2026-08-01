Прекратен продукт
12764X2
LED-AMB [~PY21W] +CANbus
Брой лампи: 2
12 V, интензивен кехлибарен цвят
Усъвършенствана автомобилна система
Сигнализирането на желаното движение на автомобила е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-важна. Светодиодните сигнализиращи светлини Philips X-tremeUltinon ви предоставят яркия ефект на дневна светлина и до 6000 K за задните и габаритните светлини. С по-интензивни цветове за приложения при завиване и спиране, незабавно включващи се светодиоди и равномерна и добре насочена светлина ще предоставите на другите шофьори ключовото допълнително време за реагиране на вашите движения.
Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.
Светодиодните сигнали за завиване Philips разполагат с ефективен наситен кехлибарен цвят, който лесно ще предаде вашите намерение на заобикалящите ви участници в транспорта. Наситеният кехлибарен цвят означава повече безопасност за вас и за другите около вас.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.