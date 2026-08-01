Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Сигнализирането на желаното движение на автомобила е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-важна. Светодиодните сигнализиращи светлини Philips X-tremeUltinon ви предоставят яркия ефект на дневна светлина и до 6000 K за задните и габаритните светлини. С по-интензивни цветове за приложения при завиване и спиране, незабавно включващи се светодиоди и равномерна и добре насочена светлина ще предоставите на другите шофьори ключовото допълнително време за реагиране на вашите движения.