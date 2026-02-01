Първокласно шофьорско изживяване с наситено бял Xenon ефект

Надминавайки всички сини крушки за автомобил на пазара, предните фарове на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С висока цветова температура и стилна бяла фасунга, WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Phlilips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедьовър, който превръща WhiteVision в първия преден фар с истински бяла светлина.