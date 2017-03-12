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  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

Прекратен продукт

WhiteVisionкрушка за предни фарове на кола

12342WHVB1

4
| (1) Рецензия
Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
Лампите Philips WhiteVision придават интензивен бял ксенонов вид на предните фарове на автомобила за първокласно изживяване през нощта. Увеличената яркост с 60% по-бяла светлина прави WhiteVision идеалната комбинация от стил и безопасност.
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Наситен бял ксенонов ефект

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

  • Тип крушка: H4

  • Опаковка: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Стил

100% одобрено за пътната мрежа, 100% наситена бяла светлина

WhiteVision е сертифицирана по ECE и е първата одобрена за пътната мрежа наситена бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост без да компроментира безопасността, заслепявайки автомобила пред вас.

Първокласно шофьорско изживяване с наситено бял Xenon ефект

Надминавайки всички сини крушки за автомобил на пазара, предните фарове на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С висока цветова температура и стилна бяла фасунга, WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Phlilips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедьовър, който превръща WhiteVision в първия преден фар с истински бяла светлина.

Най-добър клас срок на експлоатация за удължено удоволствие при шофиране

Фаровете WhiteVision на Philips (налични в H1, H3, H4, H7 и HB3) са проектирани за по-голяма издръжливост. Предоставят ви дълъг срок на надеждна експлоатация от 450 часа*. Това е значително повече от предложенията на конкуренцията. Ще се радвате на по-малко смени и по-добро съотношение на качество и цена. (*H4 и H7, тествани на 13,2 V стандартно напрежение)

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

5
3
2
1

12/03/2017

Česká republika

Česká republika

50:50

V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...

Този отзив е направен за WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

Този отзив е направен за WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

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      1. В сравнение със стандартните халогенни лампи

      2. Приложението се различава според вида лампа