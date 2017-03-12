Прекратен продукт
12342WHVB1
Тип крушка: H4
Опаковка: 1
12 V, 60/55 W
Стил
WhiteVision е сертифицирана по ECE и е първата одобрена за пътната мрежа наситена бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост без да компроментира безопасността, заслепявайки автомобила пред вас.
Надминавайки всички сини крушки за автомобил на пазара, предните фарове на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С висока цветова температура и стилна бяла фасунга, WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Phlilips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедьовър, който превръща WhiteVision в първия преден фар с истински бяла светлина.
Фаровете WhiteVision на Philips (налични в H1, H3, H4, H7 и HB3) са проектирани за по-голяма издръжливост. Предоставят ви дълъг срок на надеждна експлоатация от 450 часа*. Това е значително повече от предложенията на конкуренцията. Ще се радвате на по-малко смени и по-добро съотношение на качество и цена. (*H4 и H7, тествани на 13,2 V стандартно напрежение)
4.0
от 5
1
Рецензия
Fcela
12/03/2017
Česká republika
50:50
V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...
Този отзив е направен за WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety
Този отзив е направен за WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety
В сравнение със стандартните халогенни лампи
Приложението се различава според вида лампа