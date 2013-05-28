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  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

VisionПовече видимост

12342PRB1

4.5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Като произвеждат 30% видимост в сравнение със стандартна крушка за кола, крушките за предни фарове на кола Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качеството на оригинално оборудване за по-голяма безопасност и комфорт.
Виж всички предимства

До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • До 30% повече видимост

  • Най-добро в ценовия клас

  • Брой лампи: 1

Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

28/05/2013

Polska

Polska

doskonała jakość

Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

13/03/2017

România

România

Потвърден купувач

bun

Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

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