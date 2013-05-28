Тип крушка: H4
12 V, 60/55 W
До 30% повече видимост
Най-добро в ценовия клас
Брой лампи: 1
Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.
Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
kucik96
28/05/2013
Polska
doskonała jakość
Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Kramansky
13/03/2017
România
Потвърден купувач
bun
Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate