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Прекратен продукт

ColorVisionСиня крушка за преден фар на автомобил

12342CVPBS2

2
| (2) Отзиви
Нов стил със светлина
ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.
Виж всички предимства

Добавете нотка цвят

Нов стил със светлина

  • Тип крушка: H4

  • Опаковка от: 2

  • 12 V, 60/55 W

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.

Цветни лампи за автомобили, които са одобрени за пътната мрежа

Цветни лампи за автомобили, които са одобрени за пътната мрежа

Лампите ColorVision са в съответствие с всички разпоредби ECE и се снабдяват със сертификационна карта, доказваща, че са одобрени за пътната мрежа. Винаги я дръжте в себе си в колата.

Технически данни

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Отзиви

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2.0

от 5

2

Отзиви

5
4
2

13/02/2014

Česká republika

Česká republika

čekal jsem víc

modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky

Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

20/12/2014

Polska

Polska

żenada

Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki

Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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