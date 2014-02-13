Прекратен продукт
12342CVPBS2
Тип крушка: H4
Опаковка от: 2
12 V, 60/55 W
За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive
Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.
Лампите ColorVision са в съответствие с всички разпоредби ECE и се снабдяват със сертификационна карта, доказваща, че са одобрени за пътната мрежа. Винаги я дръжте в себе си в колата.
2.0
от 5
2
Отзиви
Pepan
13/02/2014
Česká republika
čekal jsem víc
modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky
Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Rozczarowany25
20/12/2014
Polska
żenada
Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki
Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Този отзив е направен за ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa