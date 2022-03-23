12336PRB1
Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Осигурявайки до 30% повече видимост в сравнение със стандартна крушка за кола, крушките за фарове Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качество на оригинално оборудване за по-голяма безопасност и комфорт.
Тип крушка: H3
12 V, 55 W
До 30% повече видимост
Най-добро в ценовия клас
Брой лампи: 1
Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.
Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
4.3
от 5
47
Отзиви
NEDsDEAD
23/03/2022
България
Продуктът предоставя качеството, което рекламира.
Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.
Предимства
Яркостта и радиусът на осветеност.
Недостатъци
Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Zeron
24/01/2018
България
Страхотни крушки
Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
shl68
18/12/2014
България
Осезаема разлика в осветеността
Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола