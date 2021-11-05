Прекратен продукт
11362UE2X2
Тип крушка: H11
6500 K стилна бяла светлина
Компактен дизайн за по-добро пасване
Съвместимост с повечето автомобили
Брой лампи: 2
За този модерен, елегантен стил персонализирайте колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за предни фарове. С цветна температура до 6500 Келвина тези крушки проектират модерна бяла светлина, така че винаги можете да се откроите от тълпата със стилен лъч.
Оптималната производителност с превъзходната издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED крушките за предни фарове в челните редици на LED технологията. Благодарение на механизма за двойно разсейване на топлината – вграден вентилатор и алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и ефикасно. Те могат да работят на най-високото си ниво на яркост за по-дълъг период от време.
Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в тялото, позволявайки повече място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания