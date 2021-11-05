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Прекратен продукт

Ultinon Essential LEDКрушка за предни фарове

11362UE2X2

4.3
| (31) Отзиви
Отличете се от тълпата
Изцяло новата Philips Ultinon Essential LED осигурява най-добрата стойност за парите ви. Предлага се в компактен многофункционален дизайн, включващ мощна яркост, стилен външен вид, технология за двойно разсейване на топлината и с 12 V и 24 V съвместимост.
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Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

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  • Тип крушка: H11

  • 6500 K стилна бяла светлина

  • Компактен дизайн за по-добро пасване

  • Съвместимост с повечето автомобили

  • Брой лампи: 2

Насладете се на стилно изживяване с бяла светлина

Насладете се на стилно изживяване с бяла светлина

За този модерен, елегантен стил персонализирайте колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за предни фарове. С цветна температура до 6500 Келвина тези крушки проектират модерна бяла светлина, така че винаги можете да се откроите от тълпата със стилен лъч.

Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

Оптималната производителност с превъзходната издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED крушките за предни фарове в челните редици на LED технологията. Благодарение на механизма за двойно разсейване на топлината – вграден вентилатор и алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и ефикасно. Те могат да работят на най-високото си ниво на яркост за по-дълъг период от време.

Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в тялото, позволявайки повече място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Откази от отговорност

      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания