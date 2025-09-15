Вашият бариста у дома

Запознайте се със своя личен бариста – интелигентен помощник, който се стреми да усъвършенства всяка ваша чаша кафе, ден след ден. Достъпен както през вашата кафемашина, така и чрез приложението HomeID, той комуникира с вас в чат, научава кои зърна използвате и автоматично настройва параметрите за оптимална екстракция. С бариста-асистента лесно регулирате сила, количество и температура – дори когато приготвяте кафе дистанционно. Винаги на ваше разположение, той превръща всяка напитка в истинско бариста изживяване, все едно имате истински бариста в дома си.