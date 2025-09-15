Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
    Café Aromis серия 8000 Напълно автоматична кафемашина Philips

    EP8757/20

    Вкус като от кафене, усещане като дома

    Насладете се на кафе с качество като от кафене у дома с Philips Café Aromis. Създавайте над 50 напитки, от еспресо до Cold Brew, приготвени с повече зърна* за вкус, подобен на този в кафене. Наслаждавайте се на кадифена гореща или студена пяна с LatteGo Pro и я почиствайте за по-малко от 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода.

    Вижте всички предимства

    Café Aromis серия 8000 Напълно автоматична кафемашина Philips

    Вкус като от кафене, усещане като дома

    Интензивността, която обичате – от еспресо до Cold Brew

    • Резултати с качество на кафене с технологията BrewExtract
    • Кадифена млечна пяна с LatteGo Pro
    • Над 50 топли и студени напитки за всяко настроение
    • Почистване без грижи
    • Лесен за употреба интуитивен дисплей
    Повече зърна, повече вкус

    Повече зърна, повече вкус

    Тайната на интензивността като в кафене? Нашата технология BrewExtract дозира и пресова повече зърна* във всяка напитка, за да създаде неповторимия вкус като от кафене с вашата машина за еспресо. Искате перфектната напитка? Нагласете я, като използвате една от 7-те степени на интензивност.

    Кадифена млечна пяна за всички любими напитки с кафе

    Кадифена млечна пяна за всички любими напитки с кафе

    Истинското кафе изисква съвършена млечна пяна – нежна, кадифена, топла или студена. Точно тук се проявява силата на LatteGo Pro. От класическо капучино до освежаващо ледено лате, нашата усъвършенствана система за мляко гарантира резултати с качество като от кафене – независимо дали използвате животински, или растителни млека. Без тръбички и напълно съвместима със съдомиялна машина, LatteGo Pro се почиства за под 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода. Насладете се на пяна от ново поколение – с лекота и стил.

    Над 50 топли и студени напитки за всяко настроение

    Над 50 топли и студени напитки за всяко настроение

    Разгледайте над 50 топли и студени напитки с кафе – от наситено еспресо до освежаващи студени напитки. Тази кафемашина за горещо и студено кафе е идеалното решение за семейства и любители на кафето, които търсят разнообразие на ниво кафене у дома.

    Цялото удоволствие с минимално почистване

    Цялото удоволствие с минимално почистване

    Почистете LatteGo Pro за 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода или я поставите в съдомиялната машина. Модулът за приготвяне на кафе може да се почиства под течаща вода. Когато е време да стартирате програма за почистване, като например отстраняване на котлен камък, машината ще ви дава насоки.

    Любимото ви кафе с натискането на един бутон

    Любимото ви кафе с натискането на един бутон

    Интуитивният сензорен TFT 4,3" дисплей осигурява безпроблемно приготвяне на кафе с едно докосване и персонализирани потребителски профили. Лесното управление улеснява всички в домакинството да се наслаждават на първокласни напитки с кафе у дома.

    Вашият бариста у дома

    Вашият бариста у дома

    Запознайте се със своя личен бариста – интелигентен помощник, който се стреми да усъвършенства всяка ваша чаша кафе, ден след ден. Достъпен както през вашата кафемашина, така и чрез приложението HomeID, той комуникира с вас в чат, научава кои зърна използвате и автоматично настройва параметрите за оптимална екстракция. С бариста-асистента лесно регулирате сила, количество и температура – дори когато приготвяте кафе дистанционно. Винаги на ваше разположение, той превръща всяка напитка в истинско бариста изживяване, все едно имате истински бариста в дома си.

    Автентичен вкус на Cold Brew

    Автентичен вкус на Cold Brew

    Насладете се на освежаваща студена напитка с едно натискане на бутона – добре балансирана и гладка, готова при поискване.

    40% по-тиха с технологията SilentBrew**

    40% по-тиха с технологията SilentBrew**

    Благодарение на патентованата технология SilentBrew, нашите кафе машини работят значително по-тихо, за да се насладите спокойно на удоволствието от приготвянето на кафе. Чрез усъвършенствана звукоизолация и безшумно смилане, те генерират с 40% по-малко шум в сравнение с предишните модели и притежават сертификат Quiet Mark.

    Ароматно кафе от пресни зърна

    Ароматно кафе от пресни зърна

    Кафето с качество като в кафене започва с прясно смлени зърна. Добавете любимите си зърна, изберете кафето и оставете вградената кафемелачка да освободи неустоимия аромат и вкус. Настройте размера на мляното кафе с една от 12-те настройки – от фино до едро.

    Още повече вкус благодарение на функцията за допълнителна доза

    Още повече вкус благодарение на функцията за допълнителна доза

    Открийте по-богат вкус и интензивно кафе без горчивина с функцията ни за допълнителна доза. Тя може да бъде добавена към всяка от нашите кафе рецепти, с изключение на случаите, когато се използва режимът за предварително смляно кафе.

    Намалете използването на вода и енергия с Еко режим

    Намалете използването на вода и енергия с Еко режим

    Активирайте Еко режима, за да намалите разхода на вода и енергия, без компромис с качеството на кафето. Philips Café Aromis предлага интелигентни функции за пестене на ресурси — можете да регулирате основното осветление и светлината на чашата до по-кратък интервал от стандартния, да използвате по-малко вода при изплакване, да преминете по-бързо в режим на готовност и да намалите яркостта на дисплея.

    До 5000 чаши*** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

    До 5000 чаши*** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

    Пригответе до 5000 чаши, без да се налага да отстранявате котления камък, с помощта на филтър AquaClean. Той пречиства водата, преди да започне приготвянето, така че вашето кафе да има по-богат аромат.

    Приготвяйте от разстояние и получавайте съвети с приложението HomeID

    Приготвяйте от разстояние и получавайте съвети с приложението HomeID

    Получавайте вдъхновение, рецепти и полезни съвети за кафе директно чрез приложението HomeID — вашият дигитален бариста, който ви съпровожда на всяка стъпка от кафе-изживяването ви.

    Проектирано за издигане на нивото на дома ви

    Проектирано за издигане на нивото на дома ви

    Philips Café Aromis с вградена мелачка и разпенител за мляко не просто приготвя ароматно кафе - тя повдига атмосферата във вашата кухня. Със своето елегантно покритие, плавни линии и интуитивен дисплей, машината внася изтънчен европейски стил и усещане за класа във вашия дом.

    Повече чаши, по-малко зареждания

    Повече чаши, по-малко зареждания

    Наслаждавайте се на повече чаши превъзходно кафе с минимални усилия – благодарение на големия 1,9-литров резервоар за вода. Идеален за семейни сутрини или когато посрещате гости, той осигурява непрекъснато удоволствие – чаша след чаша, без нужда от постоянно презареждане.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Източник на кафе
      Пресни зърна
      Участие на потребителя
      Докосване на бутон
      Предварително програмирани видове на напитки
      54
      Брой порции
      2
      Налягане
      15 бара
      Вградена мелачка
      Да
      Настройки на мелачката
      12
      Вместимост на контейнера за зърна
      275 г
      Разпенване на млякото
      Да
      Решение за мляко
      LatteGo Pro
      Контейнер за мляко
      0,25 л
      Капацитет на водния резервоар
      1,9 л
      Профили
      8
      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Метал
      Технология
      Технология BrewExtract, настройка на зърната, бързо стартиране, LatteGo Pro, SilentBrew
      Интерфейс
      Интуитивен TFT сензорен екран 4,3''
      Гаранция
      2 години
      Възможности за свързване
      Да
      Почистване на частите в съдомиялна
      Да

    • Технически спецификации

      Оценка за енергийна ефективност
      Клас А
      Захранване
      1500 W
      Напрежение
      230 V
      Честота
      50 Hz
      Брой в опаковка
      1

    • Функция за безопасност

      Таймер за автоматично изключване
      Да
      Сертификат за безопасност
      Да

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      452 мм
      Ширина на продукта
      251 мм
      Височина на продукта
      389 мм
      Тегло на продукта
      9,3 кг
      Дължина на опаковката
      493 мм
      Ширина на опаковката
      289 мм
      Височина на опаковката
      473 мм
      Тегло на опаковката
      10 – 12,3 кг

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      LatteGo Pro за гореща пяна
      Включени аксесоари 2
      LatteGo Pro за студена пяна
      Включени аксесоари 3
      Филтър AquaClean
      Включени аксесоари 4
      Мерителна лъжица
      Включени аксесоари 5
      Тестова лента за твърдост на водата
      Свързани аксесоари 1
      Таблетки за обезмасляване
      Свързани аксесоари 2
      Препарат за премахване на накип от машини за еспресо

    • Издръжливост

      Ръководство за потребителя
      > 75% рециклирана хартия
      Опаковка
      > 95% рециклирани материали

    • Държава на произход

      Произведен във
      Румъния

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      0,4 W
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      15 мин
      Период преди автоматично превключване към изключен
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност в мрежа
      15 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

