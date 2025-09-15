EP8757/20
Вкус като от кафене, усещане като дома
Насладете се на кафе с качество като от кафене у дома с Philips Café Aromis. Създавайте над 50 напитки, от еспресо до Cold Brew, приготвени с повече зърна* за вкус, подобен на този в кафене. Наслаждавайте се на кадифена гореща или студена пяна с LatteGo Pro и я почиствайте за по-малко от 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода.Вижте всички предимства
Тайната на интензивността като в кафене? Нашата технология BrewExtract дозира и пресова повече зърна* във всяка напитка, за да създаде неповторимия вкус като от кафене с вашата машина за еспресо. Искате перфектната напитка? Нагласете я, като използвате една от 7-те степени на интензивност.
Истинското кафе изисква съвършена млечна пяна – нежна, кадифена, топла или студена. Точно тук се проявява силата на LatteGo Pro. От класическо капучино до освежаващо ледено лате, нашата усъвършенствана система за мляко гарантира резултати с качество като от кафене – независимо дали използвате животински, или растителни млека. Без тръбички и напълно съвместима със съдомиялна машина, LatteGo Pro се почиства за под 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода. Насладете се на пяна от ново поколение – с лекота и стил.
Разгледайте над 50 топли и студени напитки с кафе – от наситено еспресо до освежаващи студени напитки. Тази кафемашина за горещо и студено кафе е идеалното решение за семейства и любители на кафето, които търсят разнообразие на ниво кафене у дома.
Почистете LatteGo Pro за 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода или я поставите в съдомиялната машина. Модулът за приготвяне на кафе може да се почиства под течаща вода. Когато е време да стартирате програма за почистване, като например отстраняване на котлен камък, машината ще ви дава насоки.
Интуитивният сензорен TFT 4,3" дисплей осигурява безпроблемно приготвяне на кафе с едно докосване и персонализирани потребителски профили. Лесното управление улеснява всички в домакинството да се наслаждават на първокласни напитки с кафе у дома.
Запознайте се със своя личен бариста – интелигентен помощник, който се стреми да усъвършенства всяка ваша чаша кафе, ден след ден. Достъпен както през вашата кафемашина, така и чрез приложението HomeID, той комуникира с вас в чат, научава кои зърна използвате и автоматично настройва параметрите за оптимална екстракция. С бариста-асистента лесно регулирате сила, количество и температура – дори когато приготвяте кафе дистанционно. Винаги на ваше разположение, той превръща всяка напитка в истинско бариста изживяване, все едно имате истински бариста в дома си.
Насладете се на освежаваща студена напитка с едно натискане на бутона – добре балансирана и гладка, готова при поискване.
Благодарение на патентованата технология SilentBrew, нашите кафе машини работят значително по-тихо, за да се насладите спокойно на удоволствието от приготвянето на кафе. Чрез усъвършенствана звукоизолация и безшумно смилане, те генерират с 40% по-малко шум в сравнение с предишните модели и притежават сертификат Quiet Mark.
Кафето с качество като в кафене започва с прясно смлени зърна. Добавете любимите си зърна, изберете кафето и оставете вградената кафемелачка да освободи неустоимия аромат и вкус. Настройте размера на мляното кафе с една от 12-те настройки – от фино до едро.
Открийте по-богат вкус и интензивно кафе без горчивина с функцията ни за допълнителна доза. Тя може да бъде добавена към всяка от нашите кафе рецепти, с изключение на случаите, когато се използва режимът за предварително смляно кафе.
Активирайте Еко режима, за да намалите разхода на вода и енергия, без компромис с качеството на кафето. Philips Café Aromis предлага интелигентни функции за пестене на ресурси — можете да регулирате основното осветление и светлината на чашата до по-кратък интервал от стандартния, да използвате по-малко вода при изплакване, да преминете по-бързо в режим на готовност и да намалите яркостта на дисплея.
Пригответе до 5000 чаши, без да се налага да отстранявате котления камък, с помощта на филтър AquaClean. Той пречиства водата, преди да започне приготвянето, така че вашето кафе да има по-богат аромат.
Получавайте вдъхновение, рецепти и полезни съвети за кафе директно чрез приложението HomeID — вашият дигитален бариста, който ви съпровожда на всяка стъпка от кафе-изживяването ви.
Philips Café Aromis с вградена мелачка и разпенител за мляко не просто приготвя ароматно кафе - тя повдига атмосферата във вашата кухня. Със своето елегантно покритие, плавни линии и интуитивен дисплей, машината внася изтънчен европейски стил и усещане за класа във вашия дом.
Наслаждавайте се на повече чаши превъзходно кафе с минимални усилия – благодарение на големия 1,9-литров резервоар за вода. Идеален за семейни сутрини или когато посрещате гости, той осигурява непрекъснато удоволствие – чаша след чаша, без нужда от постоянно презареждане.
