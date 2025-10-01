Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
Xperion 6100

Проектирана с мисъл за вас

Този продукт е спрян от производство
Philips Xperion 6000

Когато ремонтирате или поддържате превозни средства, няма място за грешки. Гамата Xperion 6000 на Philips ви помага да виждате почти навсякъде, където ви трябва, като същевременно ви предлага дълготрайна издръжливост, гъвкавост и живот на батерията, които ви позволяват да работите най-добре.

Мощна LED светлина

Осветете цялата работна зона

Rамата Xperion 6000 Philips показва обектите точно и ясно чрез висока осветеност, основен източник с широк лъч до 2400 lm и мощен източник на светлината на прожектор до 250 lm, за да виждате по-добре и да забелязвате най-малките детайли.

Цял ден работа

Дълготрайна до 22 часа* в икономичен режим

Едно зареждане осигурява достатъчно енергия за цял ден работа. Захранвани от мощна литиева батерия, лампите Xperion 6000 Philips могат да се зареждат напълно чрез USB-C или безжична докинг станция за няколко устройства, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина..

Създадена за дълъг живот

Здрава със защита от вода и прах

Проектирана да се справя с тежки работни условия с висока устойчивост на удари, водоустойчивост и повърхност, която издържа на химикали и разтворители в сервиза, гамата Philips Xperion 6000 е създадена, за да е надеждна.

Устойчив 5-метров кабел

Идеалната за продължителна употреба LED лампа за под капака Philips Xperion 6100 е оборудвана с дълъг, здрав 5-метров кабел (110 – 240 V), който осигурява непрекъснато осветление с мощност до 2400 лумена, докато работите. Подобно на самата лампа, кабелът е проектиран да издържа на тежки условия в сервиза и да е устойчив на химикали, включително въглеводороди.

Телескопична стойка с възможност за удължаване

LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 има две интегрирани телескопични куки, които се разтягат от двете страни и се въртят на 360°. Куките имат по-широки отвори и са покрити с мека гума за лесно закрепване към капака на превозното средство, без да надраскват боята. С монтаж, простиращ се от 1,10 до 2,10 метра, нашата LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 може да се използва на широк спектър от места. Независимо дали е под капака, покрива или задния капак на някой автомобил, ван или камион, тази лампа ви предлага необходимата гъвкавост.

Сгъваема за лесно прибиране

LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 се сгъва наполовина, което намалява дължината й наполовина за лесно съхранение.

Регистриране за удължена гаранция

За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Xperion 6000 има пълна 3-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 1 години удължена защита. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Удължете гаранцията си

** да се заяви на уеб страницата на Philips за удължена гаранция
