Телескопична стойка с възможност за удължаване

LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 има две интегрирани телескопични куки, които се разтягат от двете страни и се въртят на 360°. Куките имат по-широки отвори и са покрити с мека гума за лесно закрепване към капака на превозното средство, без да надраскват боята. С монтаж, простиращ се от 1,10 до 2,10 метра, нашата LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 може да се използва на широк спектър от места. Независимо дали е под капака, покрива или задния капак на някой автомобил, ван или камион, тази лампа ви предлага необходимата гъвкавост.