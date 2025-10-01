Проверка за автентичност
Rамата Xperion 6000 Philips показва обектите точно и ясно чрез висока осветеност, основен източник с широк лъч до 2400 lm и мощен източник на светлината на прожектор до 250 lm, за да виждате по-добре и да забелязвате най-малките детайли.
Едно зареждане осигурява достатъчно енергия за цял ден работа. Захранвани от мощна литиева батерия, лампите Xperion 6000 Philips могат да се зареждат напълно чрез USB-C или безжична докинг станция за няколко устройства, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина..
Проектирана да се справя с тежки работни условия с висока устойчивост на удари, водоустойчивост и повърхност, която издържа на химикали и разтворители в сервиза, гамата Philips Xperion 6000 е създадена, за да е надеждна.
Идеалната за продължителна употреба LED лампа за под капака Philips Xperion 6100 е оборудвана с дълъг, здрав 5-метров кабел (110 – 240 V), който осигурява непрекъснато осветление с мощност до 2400 лумена, докато работите. Подобно на самата лампа, кабелът е проектиран да издържа на тежки условия в сервиза и да е устойчив на химикали, включително въглеводороди.
LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 има две интегрирани телескопични куки, които се разтягат от двете страни и се въртят на 360°. Куките имат по-широки отвори и са покрити с мека гума за лесно закрепване към капака на превозното средство, без да надраскват боята. С монтаж, простиращ се от 1,10 до 2,10 метра, нашата LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 може да се използва на широк спектър от места. Независимо дали е под капака, покрива или задния капак на някой автомобил, ван или камион, тази лампа ви предлага необходимата гъвкавост.
LED лампата за под капака Philips Xperion 6100 се сгъва наполовина, което намалява дължината й наполовина за лесно съхранение.
