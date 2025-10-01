Xperion 3000

Интелигентна дръжка за позициониране на лампата за използване със свободни ръце

Интелигентната дръжка на лампата за под капака може да се използва като опора, за да придържа лампата в свободно стоящо положение, на която да се окачи светлината, да се прикрепи към всяка метална повърхност с вградените магнити. Тази гъвкавост ви позволява да позиционирате светлината лесно и под подходящ ъгъл, насочвайки лъча точно там, където ви е необходим.