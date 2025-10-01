Проверка за автентичност
Компактна и универсална, акумулаторната LED лампа Philips Xperion 3000 осигурява ярката бяла светлина, от която се нуждаете за ежедневна употреба.
След като бъде напълно заредена, Philips Xperion 3000 осигурява ярка бяла светлина от основния си лъч в продължение на до 6,5 часа* в режим Усилване. При периодична употреба лампата може да работи няколко дни, преди да се зареди.
Сервизните лампи Philips Xperion 3000 са достатъчно издръжливи за употреба на закрито и на открито. Работата в сервизи е придружена от удари и драскотини. Инструментите се изпускат, течностите се разливат и преливат, така че нашите инструменти трябва да са издръжливи, за да оцелеят.
Светодиодната лампа за под капака Philips Xperion 3000 осигурява широкоъгълен 110° лъч, идеален за осветяване на цялата работна площ. Тази широка и ярка светлина ви позволява да виждате всеки малък детайл, докато работите.
Интелигентната дръжка на лампата за под капака може да се използва като опора, за да придържа лампата в свободно стоящо положение, на която да се окачи светлината, да се прикрепи към всяка метална повърхност с вградените магнити. Тази гъвкавост ви позволява да позиционирате светлината лесно и под подходящ ъгъл, насочвайки лъча точно там, където ви е необходим.
Вижте кога батерията се нуждае от зареждане. Светодиодната лампа за под капака Philips включва индикатор за състоянието на батерията, който показва колко дълго може да работи лампата, преди батерията да се изтощи напълно. Никога вече не оставайте без захранване по средата на работата. Индикаторът показва също и оставащото време до пълното зареждане на батерията.
