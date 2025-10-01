Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Xperion 3000

Качествена лампа за добре свършена работа

Препоръчителна цена на дребно

Този продукт е спрян от производство
Philips Xperion 3000

С широка гама от 11 многофункционални и акумулаторни LED сервизни лампи Philips предлага удобно и надеждно LED осветление за всяка задача в сервизите. Philips Xperion 3000 помага на професионалистите да виждат почти навсякъде, където им е необходимо, като същевременно предлага дълготрайна издръжливост.

Стандартна снимка на продукта Алтернативна снимка на продукт Алтернативна снимка на продукт

Удобно осветление

Ярка, щадяща очите светлина до 1,200 лумена

Компактна и универсална, акумулаторната LED лампа Philips Xperion 3000 осигурява ярката бяла светлина, от която се нуждаете за ежедневна употреба.

Удобна работа

Батерия с дълъг живот

След като бъде напълно заредена, Philips Xperion 3000 осигурява ярка бяла светлина от основния си лъч в продължение на до 6,5 часа* в режим Усилване. При периодична употреба лампата може да работи няколко дни, преди да се зареди.

Издръжлива и надеждна

Водоустойчивост и прахоустойчивост

Сервизните лампи Philips Xperion 3000 са достатъчно издръжливи за употреба на закрито и на открито. Работата в сервизи е придружена от удари и драскотини. Инструментите се изпускат, течностите се разливат и преливат, така че нашите инструменти трябва да са издръжливи, за да оцелеят.

Вижте всеки детайл с широкоъгълен 110° лъч

Светодиодната лампа за под капака Philips Xperion 3000 осигурява широкоъгълен 110° лъч, идеален за осветяване на цялата работна площ. Тази широка и ярка светлина ви позволява да виждате всеки малък детайл, докато работите.

Интелигентна дръжка за позициониране на лампата за използване със свободни ръце

Интелигентната дръжка на лампата за под капака може да се използва като опора, за да придържа лампата в свободно стоящо положение, на която да се окачи светлината, да се прикрепи към всяка метална повърхност с вградените магнити. Тази гъвкавост ви позволява да позиционирате светлината лесно и под подходящ ъгъл, насочвайки лъча точно там, където ви е необходим.

Индикатор за състоянието на батерията

Вижте кога батерията се нуждае от зареждане. Светодиодната лампа за под капака Philips включва индикатор за състоянието на батерията, който показва колко дълго може да работи лампата, преди батерията да се изтощи напълно. Никога вече не оставайте без захранване по средата на работата. Индикаторът показва също и оставащото време до пълното зареждане на батерията.

