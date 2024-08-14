Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

  По-малко усилия, по-бързо премахване на петна

    Серия 3000 Устройство за почистване на петна

    XW3193/11

    По-малко усилия, по-бързо премахване на петна

    Трудно ли ви е да поддържате дома си чист от петна, особено когато имате деца и домашни любимци? Устройството за почистване на петна на Philips от серия 3000 отстранява незабавно широка гама петна и лекета с професионалната формула на почистващия препарат.

    Вижте всички предимства

    Серия 3000 Устройство за почистване на петна

    По-малко усилия, по-бързо премахване на петна

    Експертно почистена тапицерия с по-малко движения

    • Почиства различни меки повърхности
    • Премахва петна, лекета и разлети течности
    • Осигурява по-голяма свежест
    • Лесно съхранение дори в малки шкафове
    • Широка четка за по-бързо почистване на големи площи
    Почиства различни меки повърхности

    Почиства различни меки повърхности

    Диван, матрак, килим или столче за кола. Накрайникът тип „3 в 1“ премахва петна от голямо разнообразие от меки повърхности.

    Премахва петна, лекета и разлети течности

    Премахва петна, лекета и разлети течности

    Притеснявайте се по-малко за децата, които играят на дивана! Мощният мотор ефективно премахва широка гама петна.

    Осигурява по-голяма свежест

    Осигурява по-голяма свежест

    Професионалната формула на почистващия препарат за премахване на петна на Philips и високата смукателна мощност премахват упоритите петна и осигуряват по-голяма свежест.

    Широка четка за почистване на по-големи повърхности

    Широка четка за почистване на по-големи повърхности

    По-широка почистваща четка за 67%¹ по-бързо почистване на големи площи, като килими.

    Интелигентен дисплей за управление

    Интелигентен дисплей за управление

    Интуитивният светодиоден дисплей ви насочва лесно през процеса на почистване на лекета и ви уведомява, когато е необходима смяна на водата в резервоара или е активирана функцията за отложено изключване.

    Автоматично почистване

    Автоматично почистване

    Няма нужда да почиствате ръчно маркуча. Просто поставете капачка на накрайника и натиснете бутона, за да промиете замърсяванията от маркуча.

    Компактно съхранение

    Компактно съхранение

    Благодарение на височината си от само 32,5 cm се съхранява лесно дори в малки шкафове.

    По-продълж. използване без преместване

    По-продълж. използване без преместване

    Благодарение на дължината от 6,5 метра от щепсела до накрайника можете да почиствате по-дълго, без да променяте позицията.

    Почиства само с чиста вода

    Почиства само с чиста вода

    PowerCyclone Aqua гарантира, че почиствате с чиста вода с добавен почистващ препарат от един резервоар, докато мръсната вода се отклонява и изпраща в друг резервоар за вода.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Пластмаса
      Ниво на шума (стандарт)
      81 dB
      Напрежение
      220 – 240 V
      Честота
      50-60 Hz
      Гаранция
      2 години
      Продукт с батерия
      Не

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      26,2 см
      Ширина на продукта
      39,7 см
      Височина на продукта
      32,3 см
      Дължина на опаковката
      29,3 см
      Ширина на опаковката
      45,7 см
      Височина на опаковката
      35,7 см
      Тегло на опаковката
      7,114 кг
      Тегло на изделието
      6,628 кг

    • Технически спецификации

      Захранване
      400 W

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Намерете резервна част или аксесоар

    • ¹ Спрямо стандартен 3 в 1 накрайник.

