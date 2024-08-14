XW3193/11
По-малко усилия, по-бързо премахване на петна
Трудно ли ви е да поддържате дома си чист от петна, особено когато имате деца и домашни любимци? Устройството за почистване на петна на Philips от серия 3000 отстранява незабавно широка гама петна и лекета с професионалната формула на почистващия препарат.Вижте всички предимства
Диван, матрак, килим или столче за кола. Накрайникът тип „3 в 1“ премахва петна от голямо разнообразие от меки повърхности.
Притеснявайте се по-малко за децата, които играят на дивана! Мощният мотор ефективно премахва широка гама петна.
Професионалната формула на почистващия препарат за премахване на петна на Philips и високата смукателна мощност премахват упоритите петна и осигуряват по-голяма свежест.
По-широка почистваща четка за 67%¹ по-бързо почистване на големи площи, като килими.
Интуитивният светодиоден дисплей ви насочва лесно през процеса на почистване на лекета и ви уведомява, когато е необходима смяна на водата в резервоара или е активирана функцията за отложено изключване.
Няма нужда да почиствате ръчно маркуча. Просто поставете капачка на накрайника и натиснете бутона, за да промиете замърсяванията от маркуча.
Благодарение на височината си от само 32,5 cm се съхранява лесно дори в малки шкафове.
Благодарение на дължината от 6,5 метра от щепсела до накрайника можете да почиствате по-дълго, без да променяте позицията.
PowerCyclone Aqua гарантира, че почиствате с чиста вода с добавен почистващ препарат от един резервоар, докато мръсната вода се отклонява и изпраща в друг резервоар за вода.
