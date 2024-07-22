Лесно управление. Голямо копче за сила на звука

Никога няма да се наложи да търсите копчето за регулиране на силата на звука на това радио! В допълнение към големия диск за сила на звука, радиото разполага с монтирани отгоре превключватели за превключване между FM/AM сигнали и звукови режими. Ще намерите и порт за слушалки за дискретно слушане.