Други елементи в кутията
- Захранващ кабел за променлив ток
- Ръководство за бърз старт
- Гаранционна карта
TAR2509/10
Класическият спътник
Обичате радиото? От кухнята до гаража и градината, това преносимо FM/AM аналогово радио ще възпроизвежда вашите любими станции. То звучи страхотно, работи с променливотоково захранване или батерия и разполага с удобен LED индикатор – така че ще знаете, когато станцията е перфектно настроена.Вижте всички предимства
Аналоговото настройване прави по-лесно намирането на любимите ви станции на това преносимо FM/AM радио. Просто завъртете колелото за настройване отстрани на радиото и на голямото прозорче с ясна видимост ще се покаже на коя честота сте настроили. Светодиоден индикатор светва, когато сигналът е силен.
Възползвайте се максимално от музиката си в музикален режим. Превключете в режим "Новини", когато слушате новини или любимата си радио сапунка или панелно предаване. Каквото и да обичате, 3,5" високоговорител осигурява добър чист звук.
Никога няма да се наложи да търсите копчето за регулиране на силата на звука на това радио! В допълнение към големия диск за сила на звука, радиото разполага с монтирани отгоре превключватели за превключване между FM/AM сигнали и звукови режими. Ще намерите и порт за слушалки за дискретно слушане.
Където и да обичате да слушате, това радио може да дойде с Вас. Включете радиото в стенен контакт или поставете две батерии с размер D и излезте навън. Това е идеалният спътник за чаша вино на балкона или пикник в задния двор.
