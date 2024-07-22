Коледни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
    Преносимо FM/AM радио

    TAR2509/10

    Класическият спътник

    Обичате радиото? От кухнята до гаража и градината, това преносимо FM/AM аналогово радио ще възпроизвежда вашите любими станции. То звучи страхотно, работи с променливотоково захранване или батерия и разполага с удобен LED индикатор – така че ще знаете, когато станцията е перфектно настроена.

    Вижте всички предимства

    Преносимо FM/AM радио

    Класическият спътник

    • FM/AM
    • Аналогова настройка
    • Захранване с променлив ток или батерия
    Класически дизайн, голям обхват на сигнала, лесно настройване

    Аналоговото настройване прави по-лесно намирането на любимите ви станции на това преносимо FM/AM радио. Просто завъртете колелото за настройване отстрани на радиото и на голямото прозорче с ясна видимост ще се покаже на коя честота сте настроили. Светодиоден индикатор светва, когато сигналът е силен.

    Превключвайте между режими за новини и музика. Управление на тона

    Възползвайте се максимално от музиката си в музикален режим. Превключете в режим "Новини", когато слушате новини или любимата си радио сапунка или панелно предаване. Каквото и да обичате, 3,5" високоговорител осигурява добър чист звук.

    Лесно управление. Голямо копче за сила на звука

    Никога няма да се наложи да търсите копчето за регулиране на силата на звука на това радио! В допълнение към големия диск за сила на звука, радиото разполага с монтирани отгоре превключватели за превключване между FM/AM сигнали и звукови режими. Ще намерите и порт за слушалки за дискретно слушане.

    Поставете ги навсякъде

    Където и да обичате да слушате, това радио може да дойде с Вас. Включете радиото в стенен контакт или поставете две батерии с размер D и излезте навън. Това е идеалният спътник за чаша вино на балкона или пикник в задния двор.

    Технически данни

    • Звук

      Изходна мощност (RMS)
      300 mW
      Звукова система
      Моно
      Подобрение на звука
      настройка на звука
      Регулиране на силата на звука
      въртящ се регулатор (аналогов)

    • Високоговорители

      Диаметър на широколентови мембрани
      3,5 инча
      Брой на широколентови мембрани
      1

    • Свързаност

      Bluetooth
      Не
      Изход за аудио/видео
      Слушалки (3,5 мм)
      Аудио вход
      Не

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Обхвати на тунера
      • FM
      • AM
      RDS
      Не

    • Захранване

      Тип батерия
      Размер D (LR20)
      Напрежение на батерията
      1.5  V
      Електрозахранване
      • 220-240 V
      • 50/60 Hz
      Брой батерии
      2

    • Габарити на опаковката

      Височина
      19.3  см
      Тип опаковка
      Кутия
      Начин на поставяне
      Разполагане
      Ширина
      29  см
      Дълбочина
      9.3  см
      Брой включени продукти
      1
      Бруто тегло
      1.1  кг
      Нето тегло
      0.885  кг
      Тегло на опаковката
      0.215  кг

    • Размери на продукта

      Височина
      14.95  см
      Ширина
      21  см
      Дълбочина
      6.63  см
      Тегло
      0.668  кг

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • Ръководство за бърз старт
      • Гаранционна карта

    • Предупредителен сигнал

      Брой аларми
      Не
      Повторение (повтаря алармата)
      Не

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Захранващ кабел за променлив ток
    • Ръководство за бърз старт
    • Гаранционна карта
