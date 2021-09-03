Прекратен продукт
Всичко в едно
С интернет радио, Spotify Connect, Bluetooth и CD плейър тази компактна микро система "всичко в едно" може да възпроизвежда всичко. Можете също така да свързвате други източници чрез аудио вход или USB. Наслаждавайте се на по-богат звук от система, която се помества почти във всяка стая.
Интернет радио, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Хип-хоп или хорова музика, симфония или рок опера? Каквото и да харесвате, функцията за управление на цифров звук на тази микросистема ви позволява да се наслаждавате още повече. Изберете от предварително зададени звукови стилове, създадени да извлекат най-доброто от вашата музика.
От класически мелодии до най-новите подкастове. Можете да предавате поточно най-добрия сигнал на Spotify през Wi-Fi със Spotify Connect. Можете също така да предавате поточно списъци за изпълнение и други чрез Bluetooth, да възпроизвеждате CD или да се свързвате към други източници чрез аудио вход или USB.
Интернет радиото е вашият билет за хиляди глобални станции, излъчващи всеки възможен вид програма. Цифровият радио тунер осигурява кристално чисто приемане и можете да зададете предварителни настройки за любимите си интернет, DAB+ или FM станции.
4.1
от 5
14
Отзиви
82%
препоръчват този продукт
Рядовий користувач
03/09/2021
Україна
Прекрасний виріб.
До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!
Предимства
Однозначно!
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM6805 Музична мікросистема
Дата на използване 2020-08-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM6805 Музична мікросистема
Дата на използване 2020-08-03
100mat
28/12/2022
Slovenija
Veliko funkcij, zelo zadovoljen!
Na splošno sem z izdelkom zelo zadovoljen. Ima pa kar nekaj stvari, ki bi jih proizvajalec moral popraviti: - povezljivost z omrežjem: zelo pogrešam RJ45 vtičnico, da bi ga lahko preko UTP kabla priključil na ethernet (trenutno podpira samo Wi-Fi) - tray CD-ja je zelo cenen - kar preveč fin se mi zdi in imam občutek, da se bo vsak čas odlomil. Tray bi moral biti močan in tudi ves mehanizem bolj robusten. Poleg tega me nekako moti 'time-out', ki ga ima: po nekaj časa se tray samodejno zapre. Včasih je to verjetno v redu, lahko pa povzroči težave in tako kakšen CD stisne - zato mogoče najprej tray s tipko zaprete in ponovno odprete, da CDja ne stisnete (in poškodujete). - USB: ta ima pa kar nekaj težav sam s seboj: na USB ključku imam zelo veliko pesmi (nekaj tisoč) v več direktorijih. Občasno ne prebere USB ključka in je potrebno ponovno pognati branje datotek, da sploh začne s predvajanjem prvega na seznamu. Imam več kot 99 imenikov (direktorijev). Firmware ima bug in za vse direktorije od 99 naprej piše, da je folder 99 (F099). Napaka. Poleg tega je možno izbrati n-to pesem po vrsti, če na daljincu vtipkamo številko pesmi (od 1 do 999) - se pravi, če jih imam več kot 999 ta funkcija ne dela. Popraviti bi bilo potrebno iskanje oziroma browsanje po direktorijih - trenutno lahko samo sekvenčno po vrsti (s tipko gor na daljincu, tipka desno (ali levo) se pomika po pesmih naprej oziroma nazaj) - browsanje po USBju bi moralo biti res bolj uporabniku prijazno - sprehajanje po direktorijih sem ter tja. In še namig za uporabo USB priključka: namestil sem kratek (20 ali 30 cm) dolg podaljšek, ki je vedno priključen v radio - na ta način se priključek ne deformira - tako lahko samo kabel zamenjam, ko je potreba. Verjetno se še kaj najde. Naj bo to za tokrat.
Предимства
Vreden nakupa, ličen izdelek. In še vedno zna predvajati dobre stare CDje
Недостатъци
Ni RJ45 vtičnice, uporabniški vmesnik za predvajanje z USB ključkov ima nekaj pomanjkljivosti
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM6805 Mikro glasbeni sistem
Дата на използване 2021-12-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM6805 Mikro glasbeni sistem
Дата на използване 2021-12-28
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Предимства
Velikost, výkon, cena.
Недостатъци
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM6805 Hudební mikrosystém
Дата на използване 2023-11-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM6805 Hudební mikrosystém
Дата на използване 2023-11-06