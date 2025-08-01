Постоянната циркулация на млякото предотвратява появата на горещи точки

Нашата технология за затопляне защитава протеините, които подпомагат здравословното развитие на бебето, като осигурява равномерна и постоянна циркулация на топлината. Благодарение на затоплянето на водна баня няма нужда да се притеснявате за горещи точки, които могат да доведат до разваляне на млякото. Вместо това бебето ви може да се наслаждава на равномерно затоплено и богато на хранителни вещества хранене всеки път.