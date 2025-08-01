Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
дни
часа
минути
секунди
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Термини за търсене

  • Една проста процедура, от едно хранене до следващото Една проста процедура, от едно хранене до следващото Една проста процедура, от едно хранене до следващото

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви
    1 награда

    Една проста процедура, от едно хранене до следващото

    Най-надеждният начин за затопляне и стерилизация Ви поставя крачка напред. Нашето затопляне на водна баня отговаря на болничните стандарти и по-добре съхранява протеините в млякото, докато интелигентният сензор предотвратява прегряване. Време за почистване? Естествената пара премахва 99,9% от микробите.

    Вижте всички предимства

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    Сходни продукти

    Вижте всички Уреди за затопляне на бебешки бутилки

    Една проста процедура, от едно хранене до следващото

    Бързо, безопасно затопляне и стерилизация. Всеки път.

    • Нежно затопляне, без горещи точки
    • Стерилизация без химикали
    • Бърза и лесна настройка
    • Съвместим с повечето основни продукти
    Затопляне на бутилките за 3 минути с един бутон*

    Затопляне на бутилките за 3 минути с един бутон*

    Време е за хранене? Стандартното за болниците затопляне на водна баня запазва по-добре хранителните вещества в млякото, без да се нарушава ефективността. Независимо дали вие, или друг човек, грижещ се за бебето, храните бебето, най-добрата технология за затопляне гарантира, че всичко е готово за 3 минути.*

    Безопасно унищожаване на 99,9% от бактериите с помощта на естествена пара

    Безопасно унищожаване на 99,9% от бактериите с помощта на естествена пара

    Когато дойде време за почистване, използвайте силата на естествената пара, за да унищожите 99,9% от бактериите. Парата, известна със способността си да достига навсякъде, е идеална за стерилизиране на цялата бутилка, биберон и малките играчки на вашето бебе. И всичко това е без химикали.

    Използва затопляне на водна баня по болничен стандарт

    Използва затопляне на водна баня по болничен стандарт

    Затопляйте млякото по начина, по който го правят медицинските сестри в болниците, като използвате затопляне на водна баня. В сравнение с други методи този начин запазва по-добре млечните протеини, които са от съществено значение за изграждането на имунната система на бебето. Нежна и бърза, нашата технология помага за здравословното развитие на бебето при всяко хранене.

    Постоянната циркулация на млякото предотвратява появата на горещи точки

    Постоянната циркулация на млякото предотвратява появата на горещи точки

    Нашата технология за затопляне защитава протеините, които подпомагат здравословното развитие на бебето, като осигурява равномерна и постоянна циркулация на топлината. Благодарение на затоплянето на водна баня няма нужда да се притеснявате за горещи точки, които могат да доведат до разваляне на млякото. Вместо това бебето ви може да се наслаждава на равномерно затоплено и богато на хранителни вещества хранене всеки път.

    Интелигентният сензор предотвратява прегряването

    Интелигентният сензор предотвратява прегряването

    Каквато и да е началната температура на млякото, нашият интелигентен сензор се грижи за подробностите вместо вас. Той автоматично регулира времето за затопляне, като определя началната температура на млякото. Без догадки. И никакъв риск от прегряване.

    Автоматично се изключва и запазва топлината

    Автоматично се изключва и запазва топлината

    Без да се съмнявате в себе си. Направете дневното и нощното хранене по-лесно и по-безопасно, знаейки, че устройството се изключва автоматично, след като приключи, и поддържа температурата на бутилката за хранене до 60 минути.

    Затопляне и стерилизиране с един интуитивен бутон

    Затопляне и стерилизиране с един интуитивен бутон

    Независимо дали затопляте за първи път, или сте експерт в приготвянето на храна, нашият интерфейс с един бутон улеснява затоплянето и стерилизирането за всеки, грижещ се за детето. Ще получавате визуални и звукови сигнали по време на всеки процес, преди той да се изключи автоматично.

    Проверявайте нивото на водата през прозореца

    Проверявайте нивото на водата през прозореца

    Нашият нов прозрачен прозорец прави подготовката на храненето интуитивна за всички. Използвайте го, за да проверите бързо нивото на водата преди циклите на затопляне и за отлични резултати всеки път. Без догадки. Всичко, което трябва да знаете, е точно там, пред вас.

    Намалява до минимум безпорядъка благодарение на пестящата място конструкция

    Намалява до минимум безпорядъка благодарение на пестящата място конструкция

    Поддържайте дома си без безпорядък с един многофункционален инструмент, който заема минимално място на кухненския плот. Малката, но мощна конструкция ви позволява да стерилизирате бутилка, както и малки играчки и биберони едновременно.

    Проектиран за бързо и лесно почистване

    Проектиран за бързо и лесно почистване

    Нашата красива и опростена конструкция прави почистването също толкова лесно, колкото и затоплянето и стерилизирането. Избършете нагревателя и стерилизатора с кърпа, като използвате широкия отвор, за да достигнете лесно вътре. При необходимост приставката за стерилизатор може да се постави и в съдомиялна машина.

    Съвместим с повечето бебешки бутилки и бурканчета за храна

    Съвместим с повечето бебешки бутилки и бурканчета за храна

    Когато бебето ви порасне, знайте, че нашият нагревател работи с всички марки бебешки бутилки, както и с различни материали и размери на бутилките. А когато детето е готово да се дипломира, нашият нагревател работи и с бурканчета за храна.

    Извлечете максимума от основните ежедневни продукти на вашето бебе

    Извлечете максимума от основните ежедневни продукти на вашето бебе

    Нашата технология за стерилизация с пара е най-безопасният начин за дезинфекция на предметите на вашето бебе. Тя е ефективна по отношение на микробите, като същевременно щади всички видове материали, което удължава трайността на предмета. С помощта на приставката за стерилизация на малки предмети е лесно да стерилизирате бутилки, биберони, резервни части и малки играчки едновременно.

    Технически данни

    • Материал на продукта

      Материал на продукта
      Пластмаса (PP и ABS)

    • Технически спецификации

      Консумирана мощност
      400  W
      Напрежение (S_0000156)
      • 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
      • 120 – 127 V ~ 50 – 60 Hz (САЩ, Канада, Мексико)

    • Тегло и размери

      Тегло
      1000  гр
      Размери на продукта (ШxВxД)
      260,4 x 150 x 210,5  мм

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    • Какво включва

      Нагревател и стерилизатор 2 в 1
      1 бр.

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Награди

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • 150 мл/5 унции мляко на стайна температура в бутилка 9 унции Avent Natural.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.