SCF359/00
Една проста процедура, от едно хранене до следващото
Най-надеждният начин за затопляне и стерилизация Ви поставя крачка напред. Нашето затопляне на водна баня отговаря на болничните стандарти и по-добре съхранява протеините в млякото, докато интелигентният сензор предотвратява прегряване. Време за почистване? Естествената пара премахва 99,9% от микробите.Вижте всички предимства
Време е за хранене? Стандартното за болниците затопляне на водна баня запазва по-добре хранителните вещества в млякото, без да се нарушава ефективността. Независимо дали вие, или друг човек, грижещ се за бебето, храните бебето, най-добрата технология за затопляне гарантира, че всичко е готово за 3 минути.*
Когато дойде време за почистване, използвайте силата на естествената пара, за да унищожите 99,9% от бактериите. Парата, известна със способността си да достига навсякъде, е идеална за стерилизиране на цялата бутилка, биберон и малките играчки на вашето бебе. И всичко това е без химикали.
Затопляйте млякото по начина, по който го правят медицинските сестри в болниците, като използвате затопляне на водна баня. В сравнение с други методи този начин запазва по-добре млечните протеини, които са от съществено значение за изграждането на имунната система на бебето. Нежна и бърза, нашата технология помага за здравословното развитие на бебето при всяко хранене.
Нашата технология за затопляне защитава протеините, които подпомагат здравословното развитие на бебето, като осигурява равномерна и постоянна циркулация на топлината. Благодарение на затоплянето на водна баня няма нужда да се притеснявате за горещи точки, които могат да доведат до разваляне на млякото. Вместо това бебето ви може да се наслаждава на равномерно затоплено и богато на хранителни вещества хранене всеки път.
Каквато и да е началната температура на млякото, нашият интелигентен сензор се грижи за подробностите вместо вас. Той автоматично регулира времето за затопляне, като определя началната температура на млякото. Без догадки. И никакъв риск от прегряване.
Без да се съмнявате в себе си. Направете дневното и нощното хранене по-лесно и по-безопасно, знаейки, че устройството се изключва автоматично, след като приключи, и поддържа температурата на бутилката за хранене до 60 минути.
Независимо дали затопляте за първи път, или сте експерт в приготвянето на храна, нашият интерфейс с един бутон улеснява затоплянето и стерилизирането за всеки, грижещ се за детето. Ще получавате визуални и звукови сигнали по време на всеки процес, преди той да се изключи автоматично.
Нашият нов прозрачен прозорец прави подготовката на храненето интуитивна за всички. Използвайте го, за да проверите бързо нивото на водата преди циклите на затопляне и за отлични резултати всеки път. Без догадки. Всичко, което трябва да знаете, е точно там, пред вас.
Поддържайте дома си без безпорядък с един многофункционален инструмент, който заема минимално място на кухненския плот. Малката, но мощна конструкция ви позволява да стерилизирате бутилка, както и малки играчки и биберони едновременно.
Нашата красива и опростена конструкция прави почистването също толкова лесно, колкото и затоплянето и стерилизирането. Избършете нагревателя и стерилизатора с кърпа, като използвате широкия отвор, за да достигнете лесно вътре. При необходимост приставката за стерилизатор може да се постави и в съдомиялна машина.
Когато бебето ви порасне, знайте, че нашият нагревател работи с всички марки бебешки бутилки, както и с различни материали и размери на бутилките. А когато детето е готово да се дипломира, нашият нагревател работи и с бурканчета за храна.
Нашата технология за стерилизация с пара е най-безопасният начин за дезинфекция на предметите на вашето бебе. Тя е ефективна по отношение на микробите, като същевременно щади всички видове материали, което удължава трайността на предмета. С помощта на приставката за стерилизация на малки предмети е лесно да стерилизирате бутилки, биберони, резервни части и малки играчки едновременно.
