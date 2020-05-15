Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
дни
часа
минути
секунди
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Термини за търсене

  • Бързо и равномерно затопляне Бързо и равномерно затопляне Бързо и равномерно затопляне

    Philips Avent Advanced Бърз нагревател за бутилки

    SCF355/09

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Бързо и равномерно затопляне

    Когато е време за следващото хранене на вашето бебе, внимателно затоплете млякото или храната за 3 минути. Затопля се постепенно и непрекъснато, за да предотврати горещи части. Лесен за работа – той разполага с удобна настройка за размразяване и може да се използва и за затопляне на бебешка храна.

    Вижте всички предимства

    Philips Avent Advanced Бърз нагревател за бутилки

    Сходни продукти

    Вижте всички Уреди за затопляне на бебешки бутилки

    Бързо и равномерно затопляне

    Затопля равномерно само за 3 минути

    • Затопля равномерно, без горещи точки
    • Затопля бързо
    • Внимателно размразяване
    • Функция за запазване на топлината
    Лесен за използване с полезно упътване за затопляне

    Лесен за използване с полезно упътване за затопляне

    Просто завърти програматора, за да включиш нагревателя за бебешки бутилки и да изберете настройката си за затопляне. Нагревателят за бебешки бутилки е снабден с полезна справочна таблица за затопляне, така че лесно да определяте колко време ще отнеме затоплянето.

    Изработен от една част за лесно почистване

    Изработен от една част за лесно почистване

    Дизайн от една част, така че почистването е лесно и можете да се насладите на повече време с бебето си.

    Настройка за щадящо размразяване на бебешки бутилки

    Настройка за щадящо размразяване на бебешки бутилки

    Нагревателят за бутилки разполага с удобна настройка за размразяване. По-безопасен от размразяване в микровълнова фурна и по-удобен от използване на вода, просто избери настройката, за да размразявате мляко или бебешка храна до течност.

    Съвместим с бутилките Philips Avent и най-често срещаните марки

    Съвместим с бутилките Philips Avent и най-често срещаните марки

    Нагревателят за бутилки е напълно съвместим с бутилки и съдове Philips Avent*. Използвайте го за удобно затопляне на бутилки и съдове за бебешка храна.

    Нагрява бързо и равномерно

    Нагрява бързо и равномерно

    Нагревателят за бутилки затопля бързо и равномерно. Чрез постоянно циркулиране на млякото, докато се затопля, се предотвратява образуването на горещи точки.

    Затопля бебешки бутилки за 3 минути

    Затопля бебешки бутилки за 3 минути

    Нагревателят за бутилки затопля 150 ml/ 5 унции мляко само за 3 минути*.

    Подходящ за мляко и бебешка храна

    Подходящ за мляко и бебешка храна

    Както за бебешки бутилки, може да използвате нагревателя за щадящо и равномерно затопляне на бебешка храна.

    Поддържайте млякото топло

    Поддържайте млякото топло

    Млякото или бебешката храна се затоплят бавно, ще бъдат поддържани топли на правилната температура и ще бъдат готови, когато се нуждаете от тях.

    Технически данни

    • Технически спецификации

      Консумирана мощност
      275  W
      Напрежение
      220 V~, 50 Hz
      Консумация на електроенергия (изключен режим)
      <0,3W (автоматично активиране на режим на изключване: <след 1 мин)

    • Тегло и размери

      Размери на продукта (ШxВxД)
      160,4 x 139,9 x 148,55  мм
      Размери на опаковката (ШxВxД)
      175 x 185 x 160  мм

    • Държава на произход

      Проектиран във
      Европа
      Произведен във
      Китай

    • Какво включва

      Нагревател за бутилки
      1  бр.

    • Спецификации на опаковката

      Опаковки на хартиена основа**
      Да

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • За 150 ml/5 унции мляко при температура 22°C/72°F в бутилка Philips Natural от 260 ml/9 унции
    • Торбичките за кърма Philips Avent и бутилките от 2 унции/ 60 ml не могат да се използват в този подгревател за бебешка бутилка.
    • * През преходния период може да се получават както старите, така и новите опаковки на хартиена основа.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.