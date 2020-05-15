SCF355/09
Бързо и равномерно затопляне
Когато е време за следващото хранене на вашето бебе, внимателно затоплете млякото или храната за 3 минути. Затопля се постепенно и непрекъснато, за да предотврати горещи части. Лесен за работа – той разполага с удобна настройка за размразяване и може да се използва и за затопляне на бебешка храна.Вижте всички предимства
Просто завърти програматора, за да включиш нагревателя за бебешки бутилки и да изберете настройката си за затопляне. Нагревателят за бебешки бутилки е снабден с полезна справочна таблица за затопляне, така че лесно да определяте колко време ще отнеме затоплянето.
Дизайн от една част, така че почистването е лесно и можете да се насладите на повече време с бебето си.
Нагревателят за бутилки разполага с удобна настройка за размразяване. По-безопасен от размразяване в микровълнова фурна и по-удобен от използване на вода, просто избери настройката, за да размразявате мляко или бебешка храна до течност.
Нагревателят за бутилки е напълно съвместим с бутилки и съдове Philips Avent*. Използвайте го за удобно затопляне на бутилки и съдове за бебешка храна.
Нагревателят за бутилки затопля бързо и равномерно. Чрез постоянно циркулиране на млякото, докато се затопля, се предотвратява образуването на горещи точки.
Нагревателят за бутилки затопля 150 ml/ 5 унции мляко само за 3 минути*.
Както за бебешки бутилки, може да използвате нагревателя за щадящо и равномерно затопляне на бебешка храна.
Млякото или бебешката храна се затоплят бавно, ще бъдат поддържани топли на правилната температура и ще бъдат готови, когато се нуждаете от тях.
