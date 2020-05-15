Бързо и равномерно затопляне

Когато е време за следващото хранене на вашето бебе, внимателно затоплете млякото или храната за 3 минути. Затопля се постепенно и непрекъснато, за да предотврати горещи части. Лесен за работа – той разполага с удобна настройка за размразяване и може да се използва и за затопляне на бебешка храна.