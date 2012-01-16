SCF281/02
Стерилизирайте лесно, навсякъде
Където и да ви отведе денят, стерилизирайте шишетата и аксесоарите на бебето си бързо и безопасно. Нашият преносим дизайн е го прави достатъчно лек, за да го вземете със себе си, и достатъчно голям, за да побере 4 шишета и аксесоари.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена.
Парният стерилизатор за микровълнова фурна може да се използва за стерилизиране на бебешки бутилки и други продукти само за 2 минути, при което унищожава 99,9% от микробите и бактериите. Точната продължителност на цикъла зависи от мощността на микровълновата фурна, разбира се. 2 минути при 1200 – 1850 W, 4 минути при 850 – 1100 W, 6 минути при 500 – 800 W.
Парният стерилизатор за микровълнова фурна доказано унищожава 99,9% от микробите и бактериите.*
Съдържанието остава стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.
Стерилизаторът стерилизира бебешки бутилки със стандартно и широко гърло. Едновременно могат да се стерилизират до 4 бебешки бутилки Philips Avent.
Леката и компактна конструкция на стерилизатора позволява лесно да го вземете с вас навсякъде – на почивки, посещения при роднини и др. Вече можете винаги да имате стерилизирани бебешки бутилки и други продукти под ръка.
Парният стерилизатор за микровълнова фурна е проектиран да се побира практически във всички микровълнови фурни на пазара, като запазва бебешките бутилки и други продукти стерилни, където и да сте.
Стерилизаторът може да се използва за помпи за кърма, залъгалки, прибори и други продукти освен бебешки бутилки.
Парният стерилизатор за микровълнова фурна има предпазни щипки, които остават хладни и държат здраво капака. Това гарантира, че можете безопасно да извадите стерилизатора от микровълновата фурна, като запазвате бебешките бутилки и други продукти стерилни и предотвратявате възможността от изгаряне.
