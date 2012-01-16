Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
    Philips Avent Микровълнов стерилизатор

    SCF281/02

    Стерилизирайте лесно, навсякъде

    Където и да ви отведе денят, стерилизирайте шишетата и аксесоарите на бебето си бързо и безопасно. Нашият преносим дизайн е го прави достатъчно лек, за да го вземете със себе си, и достатъчно голям, за да побере 4 шишета и аксесоари.

    Вижте всички предимства

    Philips Avent Микровълнов стерилизатор

    Стерилизирайте лесно, навсякъде

    За използване у дома и навън

    • Убива 99,9% от вредните бактерии
    • Стерилизира за 2 минути
    • Побира 4 бутилки Philips Avent
    • Побира се в повечето микровълнови фурни
    Микровълнов стерилизатор, стерилизира само за 2 минути

    Парният стерилизатор за микровълнова фурна може да се използва за стерилизиране на бебешки бутилки и други продукти само за 2 минути, при което унищожава 99,9% от микробите и бактериите. Точната продължителност на цикъла зависи от мощността на микровълновата фурна, разбира се. 2 минути при 1200 – 1850 W, 4 минути при 850 – 1100 W, 6 минути при 500 – 800 W.

    Убива 99,9% от микробите*

    Парният стерилизатор за микровълнова фурна доказано унищожава 99,9% от микробите и бактериите.*

    Съдържанието остава стерилно до 24 часа

    Съдържанието остава стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.

    Стерилизира бебешки бутилки със стандартно и широко гърло

    Стерилизаторът стерилизира бебешки бутилки със стандартно и широко гърло. Едновременно могат да се стерилизират до 4 бебешки бутилки Philips Avent.

    Олекотена конструкция за стерилни бебешки бутилки в движение

    Леката и компактна конструкция на стерилизатора позволява лесно да го вземете с вас навсякъде – на почивки, посещения при роднини и др. Вече можете винаги да имате стерилизирани бебешки бутилки и други продукти под ръка.

    Побира се в повечето микровълнови фурни на пазара

    Парният стерилизатор за микровълнова фурна е проектиран да се побира практически във всички микровълнови фурни на пазара, като запазва бебешките бутилки и други продукти стерилни, където и да сте.

    Стерилизира помпи, залъгалки, прибори, освен бебешки бутилки

    Стерилизаторът може да се използва за помпи за кърма, залъгалки, прибори и други продукти освен бебешки бутилки.

    Предпазни щипки, които остават хладни, задържат капака

    Парният стерилизатор за микровълнова фурна има предпазни щипки, които остават хладни и държат здраво капака. Това гарантира, че можете безопасно да извадите стерилизатора от микровълновата фурна, като запазвате бебешките бутилки и други продукти стерилни и предотвратявате възможността от изгаряне.

    Технически данни

    • Технически спецификации

      Време за стерилизиране
      2 минути на 1200 - 1850 W, 4 минути на 850 - 1100 W, 6 минути на 500 - 800 W
      Вместимост за вода
      200 мл

    • Тегло и размери

      Тегло
      740  гр
      Размери
      166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  мм

    • Държава на произход

      Произведено в
      Полша

    • Какво включва

      Микровълнов паров стерилизатор
      1  бр.
      Щипки
      1  бр.

    • Стадии на развитие

      Етап
      0 – 6 месеца

    • Спецификации на опаковката

      Опаковки на хартиена основа**
      Да

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Резултатите от теста се предоставят от независима тестова лаборатория
    • * През преходния период може да се получават както старите, така и новите опаковки на хартиена основа.

