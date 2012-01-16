Микровълнов стерилизатор, стерилизира само за 2 минути

Парният стерилизатор за микровълнова фурна може да се използва за стерилизиране на бебешки бутилки и други продукти само за 2 минути, при което унищожава 99,9% от микробите и бактериите. Точната продължителност на цикъла зависи от мощността на микровълновата фурна, разбира се. 2 минути при 1200 – 1850 W, 4 минути при 850 – 1100 W, 6 минути при 500 – 800 W.