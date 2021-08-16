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  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка ultra air

SCF244/00

3.5

| (6) Отзиви

Лека залъгалка с дишащ дизайн

Успокойте бебето си със залъгалка, която позволява на кожата да диша. ultra air на Philips Avent има изключително големи отвори, които поддържат кожата суха. Лекият предпазител е проектиран за максимален въздушен поток. Налична е в различни цветове и дизайни.

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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

По-големи въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Лека залъгалка с дишащ дизайн

  • Позволете на кожата на бебето да диша

  • 0 – 6 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • Опаковка – 1 бр.

4 много широки въздушни отвора

4 много широки въздушни отвора

ultra air е създаден да допуска максимален въздушен поток, така че чувствителната кожа на вашето бебе да може да диша.

Кожата остава по-суха по време на успокояване

Кожата остава по-суха по време на успокояване

Кожата на вашето мъниче остава по-суха по време на успокояване благодарение на дишащия дизайн на тази залъгалка, който създава максимален въздушен поток.

Заоблени краища за удобно успокоение

Заоблени краища за удобно успокоение

Щитът на ultra air е лек и включва заоблени ръбове за комфорта на вашето бебе.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

6

Отзиви

3
2

16/08/2021

România

România

NanoProtect Filter

Buna ziua, Nu este clar daca acest model d efiltru este valabil si pentru purificatorul model AC2729/50, am primit un produs pe care sunt trecute doar modelele incepand cu AC2882 pana la series 3000 si 3000i, desi codul de produs este tot FY2422. Multumesc

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect

31/12/2020

Magyarország

Magyarország

elegáns és célszerű

A leírt paraméterekkel szuperul müködik! A levegő tiszta, páratartalom tökéletes.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő

27/10/2020

Polska

Polska

Polecam

W moim przypadku informacja o konieczności zmiany filtra pojawiła się po półtora roku użytkowania cały czas a szczególnie w okresach alergii. Filtr węglowy potrafi czasem mieć zapach (np po tygodniowej przerwie spowodowanej wyjazdem co mija po kilku godzinach). W innych wypadkach wystarczy otworzyćurządzenie i po dokładnym oczyszczeniu wszystko wraca do normy.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent, използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца и от 6 до 18 месеца.

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. № 1 глобална марка за залъгалки

      4. Производител на годината за 2014 г.