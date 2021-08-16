Прекратен продукт
SCF244/00
Лека залъгалка с дишащ дизайн
Успокойте бебето си със залъгалка, която позволява на кожата да диша. ultra air на Philips Avent има изключително големи отвори, които поддържат кожата суха. Лекият предпазител е проектиран за максимален въздушен поток. Налична е в различни цветове и дизайни.
Позволете на кожата на бебето да диша
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
Опаковка – 1 бр.
ultra air е създаден да допуска максимален въздушен поток, така че чувствителната кожа на вашето бебе да може да диша.
Кожата на вашето мъниче остава по-суха по време на успокояване благодарение на дишащия дизайн на тази залъгалка, който създава максимален въздушен поток.
Щитът на ultra air е лек и включва заоблени ръбове за комфорта на вашето бебе.
3.5
от 5
6
Отзиви
Carbon Active Filter
16/08/2021
România
NanoProtect Filter
Buna ziua, Nu este clar daca acest model d efiltru este valabil si pentru purificatorul model AC2729/50, am primit un produs pe care sunt trecute doar modelele incepand cu AC2882 pana la series 3000 si 3000i, desi codul de produs este tot FY2422. Multumesc
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Този отзив е направен за Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect
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Този отзив е направен за Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect
Aquaszig
31/12/2020
Magyarország
elegáns és célszerű
A leírt paraméterekkel szuperul müködik! A levegő tiszta, páratartalom tökéletes.
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Този отзив е направен за Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő
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Този отзив е направен за Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő
Patrycja001
27/10/2020
Polska
Polecam
W moim przypadku informacja o konieczności zmiany filtra pojawiła się po półtora roku użytkowania cały czas a szczególnie w okresach alergii. Filtr węglowy potrafi czasem mieć zapach (np po tygodniowej przerwie spowodowanej wyjazdem co mija po kilku godzinach). W innych wypadkach wystarczy otworzyćurządzenie i po dokładnym oczyszczeniu wszystko wraca do normy.
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Този отзив е направен за Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA
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Този отзив е направен за Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent, използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца и от 6 до 18 месеца.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
№ 1 глобална марка за залъгалки
Производител на годината за 2014 г.