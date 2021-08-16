ŻYWOTNOŚĆ O WIELE KRÓTSZA, NIŻ PODAJE PRODUCENT - (2 LATA). Oczyszczacz zakupiony na początku grudnia (oryginalny filtr w zestawie) zaczął się zapychać na początku lutego. Faktem jest, że to jedne z najgorszych miesięcy w roku - chodzi mi o zanieczyszczenie powietrza oraz to, że mieszkam w okolicach Rybnika. Moja opinia o tym filtrze jest pozytywna; bardzo skutecznie wychwytuje zanieczyszczenia z powietrza - rewelacja...ale niestety, utrzymanie dobrego powietrza w mieszkaniu będzie mnie kosztowało nieco więcej niż zakładałem. Dwa lata eksploatacji to nie w Rybniku, ale w znacznie czystszym środowisku. Jeszcze jedno: oczyszczacz pracuje non-stop przez dwa miesiące, w razie potrzeby na maksymalnych obrotach, w nocy w trybie AUTO -parter domu jednorodzinnego, otwarta przestrzeń... okno otwierane codziennie na kilkanaście minut, po wcześniejszym upewnieniu się, że powietrze na zewnątrz nie przypomina zupy.