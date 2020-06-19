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  • Подпомага развитието на вашето дете
  • Подпомага развитието на вашето дете
  • Подпомага развитието на вашето дете
  • Подпомага развитието на вашето дете
  • Подпомага развитието на вашето дете
  • Подпомага развитието на вашето дете
  • Подпомага развитието на вашето дете

Прекратен продукт

Philips AventБиберони за свободен поток

SCF186/26

4.9

| (70) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

Подпомага развитието на вашето дете

Залъгалката Philips Avent 18м+ подпомага развитието на вашето дете и променящите се нужди от успокояване. Устойчивият на хапане биберон щади растящите зъби и венци, като в същото време осигурява комфорт. Налични в голяма гама с красив дизайн и цветове.

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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Устойчив на хапане биберон

Подпомага развитието на вашето дете

  • С устойчив на хапане биберон

  • 18 м +

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Устойчив на хапане биберон за вашето растящо дете

Устойчив на хапане биберон за вашето растящо дете

Устойчивият на хапане биберон на тази залъгалка е специално проектиран за по-големи бебета.*

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата.

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

70

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

3
2

19/06/2020

България

България

Продуктът е страхотен

Децата ми ги обожават, никога не се разделят със залъгалката си

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF186/26 Биберони за свободен поток

Date of Use 2018-06-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF186/26 Биберони за свободен поток

Date of Use 2018-06-19

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже гарні пустушки

Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

10/04/2019

Україна

Україна

Малой в восторге

Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. № 1 глобална марка за залъгалки

      2. Тази залъгалка не трябва да се използва като чесалка за зъби. Устойчива на инцидентни ухапвания.

      3. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      4. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      5. Производител на годината за 2014 г.