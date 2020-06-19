Прекратен продукт
Подпомага развитието на вашето дете
Залъгалката Philips Avent 18м+ подпомага развитието на вашето дете и променящите се нужди от успокояване. Устойчивият на хапане биберон щади растящите зъби и венци, като в същото време осигурява комфорт. Налични в голяма гама с красив дизайн и цветове.
С устойчив на хапане биберон
18 м +
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Устойчивият на хапане биберон на тази залъгалка е специално проектиран за по-големи бебета.*
Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
4.9
от 5
70
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Koshuleva87
19/06/2020
България
Продуктът е страхотен
Децата ми ги обожават, никога не се разделят със залъгалката си
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF186/26 Биберони за свободен поток
Date of Use 2018-06-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF186/26 Биберони за свободен поток
Date of Use 2018-06-19
Julia23
11/04/2019
Україна
Дуже гарні пустушки
Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
OWL31
10/04/2019
Україна
Малой в восторге
Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Тази залъгалка не трябва да се използва като чесалка за зъби. Устойчива на инцидентни ухапвания.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Производител на годината за 2014 г.