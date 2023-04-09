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Прекратен продукт

Philips AventSCF085/02 ultra air pacifier

SCF091/38

4.9

| (345) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

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Мек и гъвкав предпазител намалява дразненето**

Мек и гъвкав предпазител намалява дразненето**

Кожата на бебето се нуждае от допълнителна грижа. Технологията Soft shield следва естествените извивки на лицето на вашето бебе, така че изпитват по-малко раздразнения**. Нашият заоблен предпазител минимизира натиска върху бузите за допълнителна нежност.

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.

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Отзиви

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4.9

от 5

345

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Любимите биберони на бебето ми

Избрах бибероните на avent ,защото много харесах дизайна им , който следва естествените извивки на лицето на бебето и приляга идеално . Харесах биберона ,защото е изработен от мек силикон в симетрична форма . Изключително удобен за бебешката устичка и небцето на бебето. Бебето ми не заспива без него.

Предимства

Удобен и мек симетричен биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Date of Use 2022-12-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Date of Use 2022-12-09

09/04/2023

България

България

Чудесен продукт

Използваме ги от ден първи! Детето ги прие без проблем!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Date of Use 2022-04-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Date of Use 2022-04-09

08/04/2023

България

България

Анатомичен продукт

Избрах залагалките на Philips, защото за препоръчани от ортодонтската асоциация, а след като мъника също ги одобри не съжалих за избора.

Предимства

Ултра меки

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Date of Use 2022-10-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Date of Use 2022-10-08

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