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  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе

Прекратен продукт

Philips Avent Audio MonitorsБебефон DECT

SCD505/00

4.4
| (28) Отзиви | 89% препоръчват този продукт
Най-надеждната връзка с вашето бебе
Нашите бебефони Avent DECT ви дават сигурността на усещането, че сте близо до бебето си дори когато не сте в същото помещение. Най-надеждната връзка с кристално ясен звук, успокояваща нощна светлина и приспивни песни за вас и бебето ви.
Виж всички предимства

Бъдете напълно спокойни, докато бебето спи

Най-надеждната връзка с вашето бебе

  • 100% защитена връзка

  • Нощна светлина и приспивни песни

  • Функция за отговор

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето.

Идеално ясен звук благодарение на технологията DECT

Идеално ясен звук благодарение на технологията DECT

Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с идеална яснота. Технологията DECT (Цифрови подобрени безжични комуникации) осигурява висококачествен и кристално чист звук, така че да чувате бебето си винаги.

Светлините за ниво на звука показват дали бебето издава звук

Светлините за ниво на звука показват дали бебето издава звук

Индикаторите се включват и показват нивото на звука в стаята на бебето дори когато звукът на родителското устройство е изключен.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

28

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

1

22/06/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikají pomocník k dětem

Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

08/03/2018

Česká republika

Česká republika

perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost

Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

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