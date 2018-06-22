Прекратен продукт
100% защитена връзка
Нощна светлина и приспивни песни
Функция за отговор
Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето.
Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с идеална яснота. Технологията DECT (Цифрови подобрени безжични комуникации) осигурява висококачествен и кристално чист звук, така че да чувате бебето си винаги.
Индикаторите се включват и показват нивото на звука в стаята на бебето дори когато звукът на родителското устройство е изключен.
4.4
от 5
28
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Petulle
22/06/2018
Česká republika
Vynikají pomocník k dětem
Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
LuckyLuck001
08/03/2018
Česká republika
perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost
Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
buchyna
17/12/2017
Česká republika
naprostá spokojenost
chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от околната среда и факторите, причиняващи смущения.