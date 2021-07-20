SCD323/20
Изцеждайте без усилие
Електрическата помпа за кърма Philips Avent поддържа оптимален поток на кърмата и нежно се адаптира към размера и формата на зърната ви. Осигурена бърза и удобна употреба за всяка нова майка.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Прецизно настройвайте всяка сесия за вашите нужди с широк набор от настройки за стимулиране и изцеждане. Нашата помпа за кърма предлага 4 нива за стимулиране и 4 за изцеждане за персонализирана употреба.
Знаете какво харесвате? Помпата за кърма автоматично запомня последните настройки, така че можете просто да седнете и да натиснете старт.
Един размер пасва на всички. Силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви.
Малък и компактен моторен модул
Чрез нашата затворена система за изцеждане кърмата не остава в тръбите, за да има по-малко части за чистене. По-малкият брой части също така улеснява повторното сглобяване.
Удобните, предварително стерилизирани торбички за еднократна употреба осигуряват безопасно и сигурно съхранение на ценната кърма на кърмещата майка.
Захранване
Материал
Какво включва
