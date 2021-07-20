Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
дни
часа
минути
секунди
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Термини за търсене

  • Изцеждайте без усилие Изцеждайте без усилие Изцеждайте без усилие

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Основен

    SCD323/20

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Изцеждайте без усилие

    Електрическата помпа за кърма Philips Avent поддържа оптимален поток на кърмата и нежно се адаптира към размера и формата на зърната ви. Осигурена бърза и удобна употреба за всяка нова майка.

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Основен

    Сходни продукти

    Вижте всички Помпи за кърма

    Изцеждайте без усилие

    Персонализирана употреба, 4 + 4 нива на настройка

    Персонализирана употреба, 4 + 4 нива на настройка

    Прецизно настройвайте всяка сесия за вашите нужди с широк набор от настройки за стимулиране и изцеждане. Нашата помпа за кърма предлага 4 нива за стимулиране и 4 за изцеждане за персонализирана употреба.

    Функция за запаметяване

    Функция за запаметяване

    Знаете какво харесвате? Помпата за кърма автоматично запомня последните настройки, така че можете просто да седнете и да натиснете старт.

    Мека и адаптивна силиконова възглавничка

    Мека и адаптивна силиконова възглавничка

    Един размер пасва на всички. Силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви.

    Малък и компактен

    Малък и компактен

    Малък и компактен моторен модул

    Малко части и интуитивно настройване

    Малко части и интуитивно настройване

    Чрез нашата затворена система за изцеждане кърмата не остава в тръбите, за да има по-малко части за чистене. По-малкият брой части също така улеснява повторното сглобяване.

    Здравословно съхранение на кърмата

    Здравословно съхранение на кърмата

    Удобните, предварително стерилизирани торбички за еднократна употреба осигуряват безопасно и сигурно съхранение на ценната кърма на кърмещата майка.

    Технически данни

    • Захранване

      USB-C връзка
      Да
      Мрежово напрежение
      5 V и ≥ 1 A
      Захранващото устройство не е включено в комплекта. Няма вариант със зареждане, може да се използва само с кабел.
      Да

    • Материал

      0% бисфенол-A*
      Да

    • Какво включва

      Пликове за кърма
      5 бр.
      Задвижващ блок
      Да
      Силиконова тръба
      Да
      USB-C кабел
      Да
      Бутилка Natural (125 ml)
      Да
      Комплект за изцеждане
      Да
      Завинтващ се капак
      Да
      Затваряща пластина
      1 бр.
      Биберон с бавен поток
      1 бр.
      Подложки за гърди
      4 бр.

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Clippin

    Намерете резервна част или аксесоар

    Отидете на Части и аксесоари

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Само свързаните с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата, съгласно регламент 10/2011 на ЕС.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.