Домашно аудио
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MCD388/12
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Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
За iOS и Android
Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.
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Ръководство за бързо инсталиране - English (US)
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