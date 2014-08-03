Прекратен продукт
HTB7255D/12
Наслаждавайте се на отлично звучащите филми и музика
Philips HTB7255D, новата 3D Blu-ray система за домашно кино 2.1, ви дава реалистичен съраунд звук с ненадмината чистота и обогатява любимите ви филми и музика с нови измерения.
Клас D усилвател
CinemaPerfect HD
Вградени Wi-Fi и Bluetooth®
500 W
Фирмените първокласни усилватели клас D на Philips са проектирани да запазват оригиналното звучене на източника за по-голяма точност на аудио сигнала, така че акустичните детайли в музиката и филмите да достигат до вас точно така, както е искал изпълнителят или режисьорът.
Възпроизвеждане на музика от iPod/iPhone и презареждане.
Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемен звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.
1.0
от 5
1
Рецензия
ukoo
03/08/2014
Polska
Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością
Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.
Този отзив е направен за HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
Този отзив е направен за HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
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