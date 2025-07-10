Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Мощен миксер за ежедневни мъфини и сладкиши. Мощен миксер за ежедневни мъфини и сладкиши. Мощен миксер за ежедневни мъфини и сладкиши.

    Серия 5000 Миксер

    HR3739/00

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Мощен миксер за ежедневни мъфини и сладкиши.

    С миксера Philips можете да приготвяте вкусни пухкави сладкиши и хляб за семейството си. Леките, конусовидни бъркалки осигуряват по-кратко време за разбиване и гладка смес за сладкиши. Мощният 400 W мотор ви позволява без усилие да се справите и с най-твърдото тесто.

    Вижте всички предимства

    Серия 5000 Миксер

    Сходни продукти

    Вижте всички Миксер

    Мощен миксер за ежедневни мъфини и сладкиши.

    Вашият основен кухненски инструмент.

    • 400 вата мощност на мотора
    • 5 скорости + Турбо за всички видове тесто
    • 25% по-бързо в сравнение с традиционните телени бъркалки
    • Подходящи за съдомиялна машина части
    Мощност на мотора 400 W дори за най-твърдите теста

    Мощност на мотора 400 W дори за най-твърдите теста

    Мощният 400 W мотор се справя лесно и с най-твърдото тесто.

    5 скорости и Турбо за по-добра производителност

    5 скорости и Турбо за по-добра производителност

    С многобройните скорости имате най-добрия контрол върху смесването, а режимът Турбо ви помага да смесите всяка смес или тесто без усилие.

    Бъркалки и куки за тесто

    Бъркалки и куки за тесто

    Създавайте всякакви вкусотии за печене благодарение на специалните приставки. Можете да приготвите хляб у дома благодарение на куките за тесто, а с конусовидните бъркалки можете да създадете каквото пожелаете тесто за сладкиши.

    Конусовидната телена бъркалка работи с 25% по-бързо от традиционните бъркалки

    Конусовидната телена бъркалка работи с 25% по-бързо от традиционните бъркалки

    Уникалната конусовидна бъркалка осигурява максимална интеграция на въздуха, което допринася за ефирна структура и гладко тесто за сладкиши

    Лесно поставяне на бъркалки

    Лесно поставяне на бъркалки

    Бъркалките са проектирани с различен модел в единия край, така че да могат да се прикрепят интуитивно за лесно поставяне.

    Удобен бутон за освобождаване на бъркалките

    Удобен бутон за освобождаване на бъркалките

    Можете да отключите бъркалките или куките за тесто с просто натискане на бутон.

    Вашите основни кухненски инструменти

    Вашите основни кухненски инструменти

    Разгледайте останалите ни основни кухненски инструменти и създайте своя кухненски комплект със същия дизайн, който предлага дълготрайни характеристики.

    2 години гаранция

    2 години гаранция

    А като допълнителна гаранция, миксерът се предлага с 2-годишна гаранция.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Метал
      Предварително програмирани настройки
      Не
      Функции
      Разбиване, месене
      Тип продукт
      Ръчен миксер
      Интерфейс
      Въртящ се бутон
      Дължина на кабела
      1,2
      Отделение за съхранение на кабела
      Да
      Таймер
      Не
      Вграден превключвател за включване/изключване
      Да
      Регулируем термостат
      Не
      Светлина за захранване
      Не
      Почистване на частите в съдомиялна
      Не
      Материал на ножа
      Неръждаема стомана
      Завъртания за минута (RPM)
      1150
      Не съдържа бисфенол A (BPA)
      Да
      Импулсна функция
      Не
      Разглобяеми ножове
      Да
      Възможност за натрошаване на лед
      Не
      Възможност за блендиране на горещи съставки
      Не
      Книга с рецепти
      Не
      Ниво на шума (стандарт)
      Lc = 86 dB (A)
      Гаранция
      2
      Съвместимост със сухи храни
      Не
      Функция за самопочистване
      Не

    • Технически спецификации

      Захранване
      400 W
      Напрежение
      230 V
      Честота
      50 Hz
      Брой в опаковка
      1
      Продукт с батерия
      Не
      Оценка за енергийна ефективност
      Не

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      Двойна балонна бъркалка
      Включени аксесоари 2
      Кука за тесто
      Свързани аксесоари 1
      DFU
      Свързани аксесоари 2
      Гаранционна карта

    • Функция за безопасност

      Сертификат за безопасност
      Да

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      9 см
      Ширина на продукта
      19,4 cm
      Височина на продукта
      31,9 см
      Тегло на изделието
      1,139 кг
      Дължина на опаковката
      11 см
      Ширина на опаковката
      21,2 см
      Височина на опаковката
      20,9 см
      Тегло на опаковката
      1,46 кг

    • Издръжливост

      Калъф
      100% рециклирано съдържание
      Ръководство за потребителя
      100% рециклирана хартия

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.