Мощен миксер за ежедневни мъфини и сладкиши.

С миксера Philips можете да приготвяте вкусни пухкави сладкиши и хляб за семейството си. Леките, конусовидни бъркалки осигуряват по-кратко време за разбиване и гладка смес за сладкиши. Мощният 400 W мотор ви позволява без усилие да се справите и с най-твърдото тесто.