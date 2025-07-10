С миксера Philips можете да приготвяте вкусни пухкави сладкиши и хляб за семейството си. Леките, конусовидни бъркалки осигуряват по-кратко време за разбиване и гладка смес за сладкиши. Мощният 400 W мотор ви позволява без усилие да се справите и с най-твърдото тесто.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
25% по-бързо в сравнение с традиционните телени бъркалки
Подходящи за съдомиялна машина части
Мощност на мотора 400 W дори за най-твърдите теста
Мощният 400 W мотор се справя лесно и с най-твърдото тесто.
5 скорости и Турбо за по-добра производителност
С многобройните скорости имате най-добрия контрол върху смесването, а режимът Турбо ви помага да смесите всяка смес или тесто без усилие.
Бъркалки и куки за тесто
Създавайте всякакви вкусотии за печене благодарение на специалните приставки. Можете да приготвите хляб у дома благодарение на куките за тесто, а с конусовидните бъркалки можете да създадете каквото пожелаете тесто за сладкиши.
Конусовидната телена бъркалка работи с 25% по-бързо от традиционните бъркалки
Уникалната конусовидна бъркалка осигурява максимална интеграция на въздуха, което допринася за ефирна структура и гладко тесто за сладкиши
Лесно поставяне на бъркалки
Бъркалките са проектирани с различен модел в единия край, така че да могат да се прикрепят интуитивно за лесно поставяне.
Удобен бутон за освобождаване на бъркалките
Можете да отключите бъркалките или куките за тесто с просто натискане на бутон.
Вашите основни кухненски инструменти
Разгледайте останалите ни основни кухненски инструменти и създайте своя кухненски комплект със същия дизайн, който предлага дълготрайни характеристики.
2 години гаранция
А като допълнителна гаранция, миксерът се предлага с 2-годишна гаранция.