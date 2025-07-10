Мощен блендер за ежедневни смутита
Проектиран е да подобри ежедневния процес на блендиране благодарение на мощността от 350 W и ефективността на острието, което може да обработва всички съставки и дори да разбива лед. Гладка смес за нула време с минимални усилия.
Блендирайте ежедневните си смутита без затруднения благодарение на мощния 350 W мотор. Насладете се на гладките си напитки без парченца за нула време.
Две настройки на скоростта за фино блендиране
Контролирайте колко бързо и фино искате да пасирате съставките с бутоните за две настройки на скоростта, за да приготвяте перфектни смутита всеки път.
Натрошавайте лед и други твърди съставки
Независимо дали приготвяте дип, или здравословно смути, вашият мини блендер може да се справи с всичко. От киви до кубчета лед – накълцайте дори трудни съставки.
Чаша за ползване в движение
Наслаждавайте се на смутита си навсякъде благодарение на чашата. Просто блендирайте смутито си, затворете капака и тръгвайте!
Компактен дизайн от 10,8 см.
Благодарение на компактния си и модерен дизайн можете да съхранявате мини блендера на кухненския плот, за да ви е под ръка дори в забързаните дни.
Принадлежности, подходящи за съдомиялна
Не се притеснявайте за почистването, докато приготвяте смутито си. Както чашата, така и остриетата могат да се мият в съдомиялна машина.
Издържливи ножове от неръждаема стомана
Издръжливите остриета от неръждаема стомана остават остри за по-дълго време и не ръждясват и не потъмняват.
Вашите основни кухненски инструменти
Разгледайте останалите ни основни кухненски инструменти и създайте своя кухненски комплект със същия дизайн, който предлага дълготрайни характеристики.
2 години гаранция
А като допълнителна гаранция, блендерът се предлага с 2-годишна гаранция.
Обща спецификация
Основен материал
Пластмаса Вторичен материал
Метал Предварително програмирани настройки
Не Функции
Пасиране Тип продукт
Мини блендер Брой порции
2 Неплъзгащи се крачета
Да Интерфейс
Бутон с натискане Дължина на кабела
0,85 м Отделение за съхранение на кабела
Не Вграден превключвател за включване/изключване
Да Регулируем термостат
Не Светлина за захранване
Не Почистване на частите в съдомиялна
Да Индикатор за ниво на вместимост
Да Материал на каната
Пластмаса (ПП) Материал на ножа
Неръждаема стомана Завъртания за минута (RPM)
25000 Не съдържа бисфенол A (BPA)
Да Импулсна функция
Да Разглобяеми ножове
Да Възможност за натрошаване на лед
Да Възможност за блендиране на горещи съставки
Не Книга с рецепти
Не Ниво на шума (стандарт)
Lc = 86dB(A) Гаранция
2 Съвместимост със сухи храни
Не Функция за самопочистване
Не
Технически спецификации
Захранване
350 W Напрежение
230 V Честота
50 Hz Брой в опаковка
1 Продукт с батерия
Не Оценка за енергийна ефективност
Не
Съвместимост
Включени аксесоари 1
Капак на чашата Свързани аксесоари 1
DFU Свързани аксесоари 2
Гаранционна карта
Функция за безопасност
Сертификат за безопасност
Да
Тегло и размери
Дължина на продукта
10,8 см Ширина на продукта
10,8 см Височина на продукта
36,2 см Тегло на изделието
1,017 см Дължина на опаковката
14,1 см Ширина на опаковката
23,1 см Височина на опаковката
25,1 см Тегло на опаковката
1,38 кг
Издръжливост
Калъф
100% рециклирано съдържание Ръководство за потребителя
100% рециклирано съдържание
Държава на произход
Произведен във
Китай
