    Серия 1000 Блендер

    HR2040/00

    Мощен блендер за ежедневни смутита

    Проектиран е да подобри ежедневния процес на блендиране благодарение на мощността от 350 W и ефективността на острието, което може да обработва всички съставки и дори да разбива лед. Гладка смес за нула време с минимални усилия.

    Серия 1000 Блендер

    Мощен блендер за ежедневни смутита

    Вашият основен кухненски инструмент.

    • 350 вата мощност на мотора
    • Чаша за из път 0,6 л
    • Разбиване на лед и твърди съставки
    • Подходящи за съдомиялна машина части
    350 вата за гладко блендиране по всяко време

    350 вата за гладко блендиране по всяко време

    Блендирайте ежедневните си смутита без затруднения благодарение на мощния 350 W мотор. Насладете се на гладките си напитки без парченца за нула време.

    Две настройки на скоростта за фино блендиране

    Две настройки на скоростта за фино блендиране

    Контролирайте колко бързо и фино искате да пасирате съставките с бутоните за две настройки на скоростта, за да приготвяте перфектни смутита всеки път.

    Натрошавайте лед и други твърди съставки

    Натрошавайте лед и други твърди съставки

    Независимо дали приготвяте дип, или здравословно смути, вашият мини блендер може да се справи с всичко. От киви до кубчета лед – накълцайте дори трудни съставки.

    Чаша за ползване в движение

    Чаша за ползване в движение

    Наслаждавайте се на смутита си навсякъде благодарение на чашата. Просто блендирайте смутито си, затворете капака и тръгвайте!

    Компактен дизайн от 10,8 см.

    Компактен дизайн от 10,8 см.

    Благодарение на компактния си и модерен дизайн можете да съхранявате мини блендера на кухненския плот, за да ви е под ръка дори в забързаните дни.

    Принадлежности, подходящи за съдомиялна

    Принадлежности, подходящи за съдомиялна

    Не се притеснявайте за почистването, докато приготвяте смутито си. Както чашата, така и остриетата могат да се мият в съдомиялна машина.

    Издържливи ножове от неръждаема стомана

    Издържливи ножове от неръждаема стомана

    Издръжливите остриета от неръждаема стомана остават остри за по-дълго време и не ръждясват и не потъмняват.

    Вашите основни кухненски инструменти

    Вашите основни кухненски инструменти

    Разгледайте останалите ни основни кухненски инструменти и създайте своя кухненски комплект със същия дизайн, който предлага дълготрайни характеристики.

    2 години гаранция

    2 години гаранция

    А като допълнителна гаранция, блендерът се предлага с 2-годишна гаранция.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Метал
      Предварително програмирани настройки
      Не
      Функции
      Пасиране
      Тип продукт
      Мини блендер
      Брой порции
      2
      Неплъзгащи се крачета
      Да
      Интерфейс
      Бутон с натискане
      Дължина на кабела
      0,85 м
      Отделение за съхранение на кабела
      Не
      Вграден превключвател за включване/изключване
      Да
      Регулируем термостат
      Не
      Светлина за захранване
      Не
      Почистване на частите в съдомиялна
      Да
      Индикатор за ниво на вместимост
      Да
      Материал на каната
      Пластмаса (ПП)
      Материал на ножа
      Неръждаема стомана
      Завъртания за минута (RPM)
      25000
      Не съдържа бисфенол A (BPA)
      Да
      Импулсна функция
      Да
      Разглобяеми ножове
      Да
      Възможност за натрошаване на лед
      Да
      Възможност за блендиране на горещи съставки
      Не
      Книга с рецепти
      Не
      Ниво на шума (стандарт)
      Lc = 86dB(A)
      Гаранция
      2
      Съвместимост със сухи храни
      Не
      Функция за самопочистване
      Не

    • Технически спецификации

      Захранване
      350 W
      Напрежение
      230 V
      Честота
      50 Hz
      Брой в опаковка
      1
      Продукт с батерия
      Не
      Оценка за енергийна ефективност
      Не

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      Капак на чашата
      Свързани аксесоари 1
      DFU
      Свързани аксесоари 2
      Гаранционна карта

    • Функция за безопасност

      Сертификат за безопасност
      Да

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      10,8 см
      Ширина на продукта
      10,8 см
      Височина на продукта
      36,2 см
      Тегло на изделието
      1,017 см
      Дължина на опаковката
      14,1 см
      Ширина на опаковката
      23,1 см
      Височина на опаковката
      25,1 см
      Тегло на опаковката
      1,38 кг

    • Издръжливост

      Калъф
      100% рециклирано съдържание
      Ръководство за потребителя
      100% рециклирано съдържание

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

