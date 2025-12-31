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Прекратен продукт

Multi-Styler

HP4680/01

Направете си мечтаната прическа

Това е светът на момичетата. Многофункционалният уред за прически Girl Glam има пет приставки за оформяне, за да сменяте прическата си толкова често, колкото пожелаете. Идеалният уред за прически за чаровните момичета, които искат да бъдат различни.

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Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Girl Glam

Направете си мечтаната прическа

  • 5 приставки

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и естествено издръжлива, поради което е един от най-добрите материали за изправящи пластини. Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я правят идеално бляскава.

Приставка за изправяне за създаване на прелестна и гладка коса

Керамичните пластини се плъзгат без усилие през косата ви, като я правят идеално права и бляскава.

Приставка за къдрене, за добавяне на обем

Приставка за къдрене, за добавяне на обем

Тази приставка придава на косата ви чудесен закачлив вид.

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 