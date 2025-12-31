Прекратен продукт
HP4680/01
Направете си мечтаната прическа
Това е светът на момичетата. Многофункционалният уред за прически Girl Glam има пет приставки за оформяне, за да сменяте прическата си толкова често, колкото пожелаете. Идеалният уред за прически за чаровните момичета, които искат да бъдат различни.
5 приставки
Керамиката е гладка на микроскопично ниво и естествено издръжлива, поради което е един от най-добрите материали за изправящи пластини. Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я правят идеално бляскава.
Керамичните пластини се плъзгат без усилие през косата ви, като я правят идеално права и бляскава.
Тази приставка придава на косата ви чудесен закачлив вид.
Отзиви
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)