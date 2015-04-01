Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране

Тази кафемашина за еспресо автоматично почиства своята верига за кафе с вода при стартиране или изключване на машината, което гарантира чудесен, свеж вкус с всяка чаша кафе. Редовното почистване на котлен камък удължава живота на вашата кафемашина за еспресо. Тази кафемашина ще ви напомня, когато е необходимо декалциране, ще ви направлява със съобщения на екрана какво трябва да направите и кога.