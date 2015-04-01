Ранен достъп до Черен Петък! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Ранен достъп до Черен Петък! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе
  • Play Pause

    4000 Series Aвтоматична кафемашина

    HD8847/09

    Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе

    В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с превключването на едно лостче.

    Вижте всички предимства

    Този продукт вече не се предлага

    4000 Series Aвтоматична кафемашина

    Сходни продукти

    Вижте всички Супер автоматични машини за еспресо

    Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе

    Винаги пресни зърна

    • 6 напитки
    • Вградена кана за мляко
    • Черно
    20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

    20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

    Нашите мелачки са от 100% чиста керамика: изключително твърда и прецизна, за да можете да се насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко 20 000 чаши.

    Насладете се на 6 напитки на една ръка разстояние, включително капучино

    Насладете се на 6 напитки на една ръка разстояние, включително капучино

    Насладете се на богато разнообразие от напитки за всеки повод. Без значение дали желаете еспресо, кафе или рецепта с мляко, вашата супер автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за нула време!

    Настройте улея за кафе да пасва на всяка чаша

    Настройте улея за кафе да пасва на всяка чаша

    Регулируемата струя на нашата кафемашина за еспресо е подходяща за всяка чаша и, следователно, предотвратява разливането и охлаждането на кафето при изсипване в чашата. По този начин еспресото винаги се сервира при правилната температура, като машината се запазва чиста.

    Вкус на филтърно кафе от пресни зърна с CoffeeSwitch

    Вкус на филтърно кафе от пресни зърна с CoffeeSwitch

    Най-после вкус на филтърно кафе от изцяло автоматична кафемашина за еспресо! Наслаждавайте се на сутрешното си кафе или силно еспресо, като просто дръпнете лостчето. Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да изберете идеалния вид кафе за всеки момент или настроение – от свежо смелени зърна.

    Променете дължината, 5 степени на сила на аромата и 5 настройки на мелачките

    Променете дължината, 5 степени на сила на аромата и 5 настройки на мелачките

    Тази напълно автоматична машина предлага изобилие от опции да персонализирате напитките според вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и запаметите дължината, силата и температурата за всяка напитка. Бъдете свободни да откривате, експериментирате и измисляте всяка напитка!

    Създадена да увеличи капацитета в компактни размери

    Създадена да увеличи капацитета в компактни размери

    Наслаждавайте се на повече пространство и по-продължителна работа без презареждане благодарение на контейнерите за зърна, вода и отпадъци с голям капацитет в супер компактна конструкция. Тази интелигентна, изцяло автоматична кафемашина ви предоставя максимално удобство и върхова ефективност благодарение на водния резервоар и контейнера за зърна и отпадъци с голям капацитет.

    Капучино с едно докосване с вградената кана за мляко

    Капучино с едно докосване с вградената кана за мляко

    Наслаждавайте се на супер гъсто капучино с идеална температура по възможно най-лесния начин. Просто налейте мляко в каната и изберете предпочитаната си напитка. Дали това е капучино или мляко на пяна, напитката ви ще бъде сервирана за секунди с поток без разплискване при идеална температура.

    Управлявайте кафемашината си лесно чрез интуитивния дисплей

    Управлявайте кафемашината си лесно чрез интуитивния дисплей

    Интуитивният дисплей показва всяка подходяща информация за лесно боравене с машината и извличане на най-добро качество. Иконите ще ви направляват през всички опции за персонализиране и важните дейности по поддръжка.

    Пухкава млечна пяна благодарение на системата за разпенване на мляко

    Пухкава млечна пяна благодарение на системата за разпенване на мляко

    Всяко кафе, което приготвяте, ще бъде покрито с копринен млечен слой, който подканва вкусовите ви рецептори. Каната разпенва млякото два пъти, след което налива гъст слой без пръски в чашата ви при правилната температура. Каната може също да се съхранява удобно в хладилника и е невероятно хигиенична.

    Безкофеиново кафе за еднакво голяма наслада с опцията за смляно кафе

    Безкофеиново кафе за еднакво голяма наслада с опцията за смляно кафе

    Понякога е хубаво да можете да се насладите на вкусно и плътно кафе без ефекта на кофеина. Благодарение на опцията за смляно кафе можете да приготвяте кафе без кофеин, когато пожелаете.

    Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне

    Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне

    Блокът за приготвяне е сърцето на всяка напълно автоматична кафемашина и трябва да бъде почистван редовно. Подвижният блок за приготвяне ви позволява да го почиствате изцяло само чрез изплакване под течаща вода.

    Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране

    Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране

    Тази кафемашина за еспресо автоматично почиства своята верига за кафе с вода при стартиране или изключване на машината, което гарантира чудесен, свеж вкус с всяка чаша кафе. Редовното почистване на котлен камък удължава живота на вашата кафемашина за еспресо. Тази кафемашина ще ви напомня, когато е необходимо декалциране, ще ви направлява със съобщения на екрана какво трябва да направите и кога.

    Технически данни

    • Персонализиране

      Настройки на силата на аромата
      5
      Настройки на мелачката
      5
      Дължина на кафето и млякото
      Регулируема
      Контрол на аромата при предварително приготвяне
      Не
      Потребителски профили
      1
      Настройки на температурата
      3

    • Разнообразие

      Напитки
      • Еспресо
      • Дълго еспресо
      • Гореща вода
      • Млечна пяна
      • Капучино
      • Кафе
      Опция за мляно кафе
      Да
      Двойна чаша
      Да
      Двойна чаша мляко
      Не
      Превключвател за кафе
      Да

    • Други характеристики

      Подвижен блок за приготвяне
      Да
      Автоматично изплакване и направлявано декалциране
      Да
      Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
      Да
      Нагревател с бързо загряване
      Да

    • Технически спецификации

      Размери на продукта
      215 x 330 x 429  cm
      Напрежение
      230  V
      Дължина на кабела
      >100  cm
      Честота
      50  Hz
      Вместимост на каната за мляко
      0,5  l
      Вместимост на съда за отпадъци
      15  servings
      Вместимост на воден резервоар
      1,8  l
      Вместимост за кафе на зърна
      250  g
      Тегло на продукта
      7.2  kg
      Контейнер за отпадъци
      Достъп отпред
      Воден резервоар
      Достъп от върха
      Макс. височина на чашата
      152  mm
      Съвместимост на филтъра
      Brita Intenza
      Цвят и покритие
      Черно

    • Общи спецификации

      Решение за мляко
      Вградена кана за мляко
      Потребителски интерфейс
      Основен дисплей

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.