HD8847/09
Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе
В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с превключването на едно лостче.Вижте всички предимства
Нашите мелачки са от 100% чиста керамика: изключително твърда и прецизна, за да можете да се насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко 20 000 чаши.
Насладете се на богато разнообразие от напитки за всеки повод. Без значение дали желаете еспресо, кафе или рецепта с мляко, вашата супер автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за нула време!
Регулируемата струя на нашата кафемашина за еспресо е подходяща за всяка чаша и, следователно, предотвратява разливането и охлаждането на кафето при изсипване в чашата. По този начин еспресото винаги се сервира при правилната температура, като машината се запазва чиста.
Най-после вкус на филтърно кафе от изцяло автоматична кафемашина за еспресо! Наслаждавайте се на сутрешното си кафе или силно еспресо, като просто дръпнете лостчето. Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да изберете идеалния вид кафе за всеки момент или настроение – от свежо смелени зърна.
Тази напълно автоматична машина предлага изобилие от опции да персонализирате напитките според вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и запаметите дължината, силата и температурата за всяка напитка. Бъдете свободни да откривате, експериментирате и измисляте всяка напитка!
Наслаждавайте се на повече пространство и по-продължителна работа без презареждане благодарение на контейнерите за зърна, вода и отпадъци с голям капацитет в супер компактна конструкция. Тази интелигентна, изцяло автоматична кафемашина ви предоставя максимално удобство и върхова ефективност благодарение на водния резервоар и контейнера за зърна и отпадъци с голям капацитет.
Наслаждавайте се на супер гъсто капучино с идеална температура по възможно най-лесния начин. Просто налейте мляко в каната и изберете предпочитаната си напитка. Дали това е капучино или мляко на пяна, напитката ви ще бъде сервирана за секунди с поток без разплискване при идеална температура.
Интуитивният дисплей показва всяка подходяща информация за лесно боравене с машината и извличане на най-добро качество. Иконите ще ви направляват през всички опции за персонализиране и важните дейности по поддръжка.
Всяко кафе, което приготвяте, ще бъде покрито с копринен млечен слой, който подканва вкусовите ви рецептори. Каната разпенва млякото два пъти, след което налива гъст слой без пръски в чашата ви при правилната температура. Каната може също да се съхранява удобно в хладилника и е невероятно хигиенична.
Понякога е хубаво да можете да се насладите на вкусно и плътно кафе без ефекта на кофеина. Благодарение на опцията за смляно кафе можете да приготвяте кафе без кофеин, когато пожелаете.
Блокът за приготвяне е сърцето на всяка напълно автоматична кафемашина и трябва да бъде почистван редовно. Подвижният блок за приготвяне ви позволява да го почиствате изцяло само чрез изплакване под течаща вода.
Тази кафемашина за еспресо автоматично почиства своята верига за кафе с вода при стартиране или изключване на машината, което гарантира чудесен, свеж вкус с всяка чаша кафе. Редовното почистване на котлен камък удължава живота на вашата кафемашина за еспресо. Тази кафемашина ще ви напомня, когато е необходимо декалциране, ще ви направлява със съобщения на екрана какво трябва да направите и кога.
