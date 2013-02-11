Черният Петък е тук! Избери уреди за лична грижа сега.
    Philips Saeco Poemia Ръчна кафемашина

    HD8423/09

    Автентично италианско еспресо всеки ден

    Ръчната кафемашина Saeco предлага на почитателите на традиционните методи всичко необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.

    Вижте всички предимства

    Този продукт вече не се предлага

    Philips Saeco Poemia Ръчна кафемашина

    Сходни продукти

    Вижте всички Ръчни машини за еспресо Saeco

    Автентично италианско еспресо всеки ден

    С филтър за каймак под налягане

    • Ръчна тръба за пара
    • Focus
    Държач за филтър под налягане Crema

    Държач за филтър под налягане Crema

    Специалният филтър Crema ви дава дълготраен каймак с превъзходен вкус – каквато и смес кафе да изберете.

    Подходящо за мляно кафе и дози

    Подходящо за мляно кафе и дози

    За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите

    Помпа за налягане 15 бара

    Помпа за налягане 15 бара

    Високото налягане гарантира извличане на целия аромат от смляното кафе

    Дълготрайни висококачествени материали

    Дълготрайни висококачествени материали

    Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.

    Държач за чаша

    Държач за чаша

    С тази практична особеност можете да съхранявате чашите за еспресо направо върху еспресо машината - винаги под ръка и удобно съхранявани, без да заемат място.

    Ергономичност за ежедневна употреба

    Ергономичност за ежедневна употреба

    Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.

    Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

    Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

    Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!

    Енергийна ефективност

    Тази функция поддържа минимум потребление на енергия. В действителност, в режим на готовност потреблението е по-малко от 1 ват на час и това става автоматично след 1 час, като спестява ресурси и пари.

    Технически данни

    • Характеристики

      Съвместимост с филтър Brita
      По желание
      Гореща вода / Накрайник за пара
      Да
      Интерфейс
      Въртящ се бутон
      Pannarello
      Пластмаса
      Държач за чаша
      Да
      Държач на филтъра
      Филтър под налягане "Crema"
      Едновременно приготвяне
      Да
      Подходящо за дози
      Да

    • Технически спецификации

      Материал на нагревателя
      Инокс
      Захранване
      950  W
      Дължина на кабела
      80  cm
      Държава на произход
      • Проектирано в Италия
      • Произведено в Китай
      Брой нагреватели за вода
      1 нагревател

    • Дизайн

      Цвят
      Черно
      Материали и покритие
      ABS

    • Тегло и размери

      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      200 x 265 x 297  mm
      Тегло на продукта
      4  kg
      Максимална височина на чашката
      75  mm
      Вместимост на резервоара за вода
      1,25  l

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

