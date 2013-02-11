Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!