HD8423/09
Автентично италианско еспресо всеки ден
Ръчната кафемашина Saeco предлага на почитателите на традиционните методи всичко необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.Вижте всички предимства
Специалният филтър Crema ви дава дълготраен каймак с превъзходен вкус – каквато и смес кафе да изберете.
За ваше удобство можете да избирате между мляното кафе и кафе-дозите
Високото налягане гарантира извличане на целия аромат от смляното кафе
Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от висококачествен и издръжлив материал.
С тази практична особеност можете да съхранявате чашите за еспресо направо върху еспресо машината - винаги под ръка и удобно съхранявани, без да заемат място.
Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на филтъра или на тавичката за отцеждане - всички отделения са лесно достъпни за максимално удобство.
Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред за млечна пяна, който професионалистите в правенето на кафе наричат "Pannarello". Той разпределя пара и е потопен в млякото за приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни млечни специалитети по традиционния начин!
Тази функция поддържа минимум потребление на енергия. В действителност, в режим на готовност потреблението е по-малко от 1 ват на час и това става автоматично след 1 час, като спестява ресурси и пари.
