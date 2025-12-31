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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM64FD170B/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 64 GB

        • Motion Edition 2.0

        Лесно отваряне и удобно тяло

        Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

        Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

        Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 71.6 kB
        • 20 July 2026

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